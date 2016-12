Friedberg : Gasthof Kreisi |

Faschingsauftakt am 11.11.2016

Es ist ein schöner Brauch! Pünktlich zum 11.11. versammelten sich die Aktiven des Faschingsvereins ORCC-Friedberg um ihren Präsidenten Markus Nowak, um den Beginn der „Fünften Jahreszeit“ gebührend zu feiern.Im eigens hierfür liebevoll gestalteten Gastraum der Gaststätte Kreisi durfte er die doch deutlich angewachsene Schar der begeisterten Närrinnen und Narren begrüßen und dies natürlich mit dem Schlachtruf des ORCC: Ein dreifach donnerndes „Mit Frohsinn und Humor“!Hauptthema war natürlich eine kleine Vorschau auf die Aktivitäten des ORCC in der Faschingssession 2016/2017. Auch in dieser Session bleibt sich der Verein wieder seinem Grundsatz, Spaß haben und Spaß verbreiten, treu.Unter dem Motto „ORCC – Im Lande der Germanen“ wird wiederum das vielfältige Showprogramm in einer Rahmenhandlung präsentiert. Wie zu erfahren war, liegen die Schwerpunkte auf den Errungenschaften, die sich diese Germanen auf ihren Streifzügen angeeignet haben. Eine spannende Geschichte, vorgetragen und präsentiert von begeisterten Tänzerinnen und Tänzer im jugendlichen Alter von 6 bis 66 Jahren. Und ihre Trophäen können sich wirklich sehen lassen. Nun gab es bei den Germanen ja keine Prinzessinnen und Prinzen! Aber es gab natürlich „höhere“ Mächte. Aus diesem Grund wird Sunna, die Göttin der germanischen Krieger (dargestellt von Saskia Korper) mit Liebreiz und anmutigen Tänzen das Finstere besiegen und alles zu einem guten Ende führen. Alles Weitere bleibt natürlich bis zum ersten Auftritt ein gut gehütetes Geheimnis, das Publikum soll ja die Überraschungen in vollen Zügen genießen.Mit einem kleinen Umtrunk und ausgelassener Stimmung klang der Abend aus.Die Botschaft des ORCC an alle Faschingsbegeisterte in Friedberg: Wir sind bereit, der Fasching kann kommen. Und dies natürlich mit einem dreifach donnernden „Mit Frohsinn und Humor“!Veranstaltungshinweise:21. 01. 2017 Schwarz-Weiss-BallGasthof Metzger, FDB-Wulfertshausen24. 02. 2017 PrunksitzungRistorante Ferrari, Friedberg25. 02. 2017 1. KinderballLandgasthof Zum Herzog Ludwig, FDB-Harthausen26. 02. 2017 2. KinderballLandgasthof Zum Herzog Ludwig, FDB-HarthausenKarten erhalten Sie unter:Internet: www.orcc-friedberg.de/kartenEmail: karten@orcc-friedberg.deTel.: 0821 / 21700444