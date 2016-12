Traumata erkennen – Kindern helfen. Erfolgreicher Fachtag für Pädagoginnen und Pädagogen am bbw Augsburg

Augsburg : Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) gGmbH |

Für Menschen, die beruflich oder privat mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, veranstaltete das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) gGmbH im Herbst 2016 einen pädagogischen Fachtag. Ziel war es, die Teilnehmer aufzuklären, zu sensibilisieren und Unsicherheiten abzubauen.

15 Leitungen, Erzieherinnen, Schulbegleitungen und weitere Interessierte aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nahmen an der Veranstaltung teil. Die Referenten(staatl. anerkannte Heilerziehungspflegerin) und(psychologischer Berater und Hypnosetherapeut), erläutertenvon Traumata in einem lebendigen Vortrag und lieferten wertvolle Handlungsoptionen, um Bedenken und Fragen zu gemeinsam zu klären.Trennung, Krieg, Flucht, Gewalt, Missbrauch – das Thema „Traumata bei Kindern und Jugendlichen“ ist wichtig und brisant. Doch nicht nur schwerwiegende Ereignisse wie die Trennung der Eltern, der Tod eines nahen Angehörigen, eine schwere Krankheit, ein schwerer Unfall oder Naturkatastrophen können bei Kindern ein Trauma auslösen.. Wird die Angst und Hilflosigkeit, die sich hier entwickelt, nicht richtig verarbeitet, können schwerwiegende Folgen entstehen - oft ein Leben lang.Jedes Kind, jeder Jugendliche verarbeitet das erlebte Trauma auf seine eigene Weise. Meist sind Verhaltensänderungen oder andere Symptome von außen erkennbar, z.B. Zittern, Einnässen, Ängstlichkeit, aggressives Verhalten und weitere sozial-emotionale Auffälligkeiten. Besonderes Feingefühl ist nun gefragt:. Es ist wichtig, mit dem Kind in Beziehung zu treten und ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, besonders wenn es sich immer mehr zurückzieht. Das Hinzuziehen von professioneller Hilfe ist anzuraten. Aber auch auf die eigene Stimmung und die eigenen Gefühle sollte immer Rücksicht genommen werden.Birgit Hauber, Organisatorin des Fachtages im, betonte: „Dieses Thema liegt mir besonders am Herzen. Ich bin froh um jede Person, die sich damit auseinandersetzt.“ Es ist wichtig, hinzusehen und hinzuhören, damit die betroffenen Kinder und Jugendlichen nicht mit ihren Gefühlen alleine gelassen werden. Denn mit guten Beziehungen und professioneller Unterstützung kann ein Trauma verarbeitet und schwerwiegende Folgeprobleme vermieden werden.Telefon für Rückfragen:Birgit Hauber: 0821 40802-159E-Mail-Adresse: hauber.birgit@a.bbw.de