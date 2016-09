Polio - über 25 Jahre Selbsthilfearbeit für Betroffene mit Spätfolgen

gibt es, wie die meisten Krankheiten, sicher bereits Jahrhunderte.Doch auf die Spur kam man erst mit Einsetzen der medizinischen Forschung - seitherträgt sie ihren heutigen Namen.1840 erste Beschreibung in Deutschland (J. Heine)1887 erste Polio-Epidemie mit 44 Fällen in Schweden.1890 erste Beschreibung eines epidemischen Ausbruchs (K. Medin, Schweden)1908 Entdeckung des Poliovirus (Landsteiner + Popper)1916 erste große Polio-Epidemie in den USA1952 größte Polio-Epidemie in den USA mit 57.628 Betroffenen.Erst durch die Massenimpfungen D-Ost 1990 und D-West 1962 gingen die Neuerkrankungen massiv zurück.Aus diesem Grunde gründete man in Augsburg und später dann auch in München vor 25 Jahren Gruppen zur Selbsthilfe für Betroffene mit Spätfolgen.Zum 25 Jährigen traf man sich am 24.09.2016 in der Albaretto Hotelresidenz zu einem Festakt, zu dem auch die Münchner Regionalgruppe angereist war., Facharzt für innere Medizin - Geriatrie - und Oberarzt der Geriatrischen Fachklinik Neuburg/Donau und Ingolstadt-West hielt einen sehr interessanten Vortrag über die Krankheit und eine gesunde Ernährung dazu.In den nachfolgenden Bildern gibt es weitere Informationen und Beschreibungen der Krankheitssymptome.Quelle: Verschiedene Texte und Bilder wurden aus der Festschrift "Polio-Epidemien" in der Region München / Augsburg entnommen.