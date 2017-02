Wie sind Sie mit dem Angebot an Geschäften in der Aichacher Innenstadt zufrieden?

Ich fühle mich in Aichach gut vertreten. Nach Augsburg komme ich dagegen selten. Für mich ist eine Fahrt nach München angenehmer, auch wenn dort viele Leute unterwegs sind.Die Aichacher Innenstadt stellt mich sehr zufrieden. Ich muss nicht in eine größere Stadt fahren, weil hier alles vorhanden ist. In Augsburg bin ich so gut wie nie unterwegs. Aichach ist auch deshalb meine erste Wahl, da natürlich Zeit und Bequemlichkeit eine entscheidende Rolle einnehmen.Mit der aktuellen Einkaufssituation bin ich zufrieden. Ich bin hauptsächlich bei den Einkaufsläden im Milchwerk unterwegs und die Geschäfte decken alle meine Bedürfnisse. Zur Abwechslung bin ich auch manchmal in Augsburg unterwegs.Ich finde das derzeitige Angebot ganz gut, alles liegt an einem Fleck. Somit kann ich meine Besorgungen einfach erledigen, ohne weite Strecken zurücklegen zu müssen. Daher bevorzuge ich zum Einkaufen eher Dachau oder Aichach anstatt Augsburg.+++ aichacher Stimmungsbarometer +++Mir persönlich gefällt es hier gut, auch wenn Aichach eine eher kleinere Stadt ist. Das Angebot ist deshalb nicht so groß, ich selbst bin eigentlich nur öfters in der „View Lounge“ und im „hello fit“ zum Trainieren unterwegs.Aichach könnte ein größeres Einkaufszentrum und Parkgaragen gebrauchen. Ein Schuhgeschäft, zum Beispiel ein Deichmann, wäre eine tolle Ergänzung. Hinsichtlich ÖPNV und Innenstadt ist alles gut zu erreichen.