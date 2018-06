Trotz Regen vier Plätze auf dem „Stockerl“

Wunstorf : CMW Wunstorf |

K1-Kartfahrer kämpfen mit der Regenfront

Für manche war der Regenwurm drin, andere konnten davon profitieren. Eric Lammering gehört zu denen, die sich über den einsetzenden Dauerregen gefreut haben. In Stadthagen regnete es am Sonntagmorgen schon seit Stunden, aber beim Kartslalom vom CMW Wunstorf konnten die frühen Starter der K2 noch trocken fahren. Doch dann schlug das Wetter um und sofort war die Strecke wie mit Seife beschmiert. Da nicht während einer Klasse von Slicks auf Regenreifen gewechselt werden darf, wurden die Rundenzeiten zum Ende der zweiten Wertungssrunde wesentlich länger. Eric Lammering vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC durfte dann bei der Siegerehrung Platz 2 einnehmen und freute sich sehr über das Ergebnis. „So hat sich das Frieren und die Nässe hier wenigstens gelohnt“, sagte Mutter Anke unter ihrem Regenschirm. Nach den heißen Temperaturen waren die wenigsten Eltern auf das unfreundliche Wetter von heute eingestellt. Erik Tietz und Chris Rädke, ebenfalls K2, wurden 15. und 19. von 20 Kindern.In der K1 waren ein Drittel der Teilnehmer die Fahrer vom Stadthäger Club. Auch hier gab es wieder einen 2.Platz für Nico Greth. Er kam gut mit der nassen Fahrbahn und der später schon fast trockenen klar und konnte fehlerfrei alles bewerkstelligen. Moritz Sievers war mit Rang 4 knapp am Podest vorbei, aber auch sehr flott unterwegs. Dann reihten sich die SMC-Kinder immer paarweise in die Liste der 28 Teilnehmer: Alexander Maddox Flieger (16), Lenn Drewes (17), Magnus Debian Mutschke (22), Nevio Ilias Schulz (23), Kornelius Barthel (27) und Marlon Harms (28). Für die K1 und die mitfahrwende K1E wurde das Kart mal wieder mit Regenreifen ausgestattet. Marie Sievers und Sally Rädke waren wieder allein als Jüngste (K1E) am Start. Diesmal war Marie die Siegerin der Klasse. Ihr Pokal kam zwar aus Versehen erst nach der offiziellen Siegerehrung, aber natürlich war sie auch dann noch glücklich über die Trophäe.Zur K3 wurden dann wieder Slicks aufgezogen und auch die restlichen Klassen konnten trocken durchfahren. Timo Greth (K3) wurde 9. von 16, Silas Fauth (K4) 8. von 13 und Remus-Antonius Krüger 7. von 8 Kartfahrern.