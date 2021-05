Die Zukunft wird bunt: Johanniter starten Wunschbaum-Kunstprojekt

Alle können mitmachen!

Die Johanniter Wunstorf starten ein Wunschbaum-Kunstprojekt und wollen damit ein Zeichen in der Coronazeit setzen. Wunschbäume oder auch Wunschwände haben vor allem im Orient und den Mittelmeerländern eine Jahrhunderte alte Tradition, dort angehängt finden sich Wünsche nach Gesundheit oder Genesung, einer sicheren Zukunft, Liebe, Erfolg oder auch Nachwuchs. Ein Wunschbaum regt Menschen zum Nachdenken an, sie vertrauen ihm anonym ihre geheimen Wünsche an. Diese zu formulieren und loszulassen beflügelt nicht nur die Wünschenden, sondern auch die Vorbeikommenden. Der Wunstorfer Wunschbaum soll Hoffnung und Lebensfreude schenken und durch das Anbringen von Wünschen für sich und andere ein Symbol für Zuversicht, Wertschätzung und kollektive Verbundenheit werden.Unter dem Motto „Zukunft wird bunt“, sammeln die Johanniter derzeit Wunschstoffe/Stofffetzen ein. Sie sollen die Vielfalt zeigen und Zuversicht, die wir gerade in dieser Zeit brauchen und durch den Wunschbaum wiedergeben möchten, vermitteln. Hierzu möchten wir alle Wunstorfer Kitas, Schulen und soziale Institutionen als Partner mit ins Boot holen. Aber auch alle anderen Unternehmen, Praxen und natürlich jeder Bürger und jede Bürgerin sind zum Mitmachen eingeladen.Wie geht das? Wunschstoffe, das sind beschreibbare Stoffstreifen, können nach Absprache in der Johanniter-Kita Kirschbaum (Telefon 05031-6974735) abgeholt werden oder werden zugestellt. Selbstverständlich können auch eigene Stoffe verwendet werden. Die Sammelaktion der Wunschstoffe geht noch bis zum 4. Juni. Die eingesammelten Wünsche werden als Auftakt am 7. Juni an der Wunsch-Kunstwand in der Fußgängerzone bei der Stadtsparkasse Wunstorf angebracht. Weitere Wünsche dürfen auch persönlich zugefügt werden. Die Projektverantwortliche ist Nurten Aksu aus der Kita Kirschbaum in Klein Heidorn. An der Aktion beteiligen sich bereits die Grundschule Klein Heidorn, die Kita Venhof, die Hort-Kita Kinderzeit sowie alle anderen Johanniter Einrichtungen in Wunstorf.