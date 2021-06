Musikschule Wertingen: Wege zur Musik

Anmeldung zum Musikunterricht und Schnupperstunden an der Musikschule Wertingen ab sofort möglich

Musik ist eine Bereicherung fürs Leben

Anmeldung und Information

Ein Blick auf die Homepage lohnt sich

Sich mit Musik beschäftigen, bedeutet, sich mit sich selbst auseinander zu setzen, seinen Gefühlen Ausdruck verleihen zu können und einen Ausgleich schaffen für Stress und Alltag und womöglich Glück und Zufriedenheit erleben zu dürfen. Den frühzeitigen Zugang zu finden, stellt für Kinder und Jugendliche, später für Erwachsene und Senioren einen wertvollen Schatz dar, egal ob selbst weiter musiziert wird, oder nur kundig und mit wachem Interesse zugehört wird.An der Musikschule Wertingen laufen die Vorbereitungen für das nächste Schuljahr auf Hochtouren. Gerne hätten die Lehrer ihre Türen für alle Interessierten geöffnet und ihre Instrumente und Fachbereiche persönlich vorgestellt, oder Instrumente zum Ausprobieren bereitgehalten. Aufgrund der Corona Beschränkungen ist dies leider nicht möglich. Dafür gibt es jede Menge Wege, sich zu informieren oder Kontakt aufzunehmen. Bestimmt haben sie schon konkrete Vorstellungen oder noch Fragen, wie: „Wann ist das beste Alter, um Klarinette oder Posaune zu lernen, oder was kostet eine Unterrichtsstunde? Gibt es eine Probezeit?“ Darauf und zu allen Fragen auch bezüglich Instrumentenkauf oder Leihinstrument, Einzel- oder Gruppenunterricht erhalten Interessierte im Büro der Musikschule eine fachkundige Antwort.Es besteht die Möglichkeit, sich vor Ort im Büro Rat zu holen und den gewünschten Unterricht zu buchen. Zusätzlich zu den üblichen Sprechzeiten täglich von 10-12 Uhr, ist das Büro in Wertingen am Freitag, den 25. Juni von 14-16 Uhr und Samstag, den 26. Juni von 10-12 Uhr geöffnet. Auch dann kann die Anmeldung sowohl telefonisch unter der Telefonnummer 08272/4508 als auch persönlich erfolgen. Die Verantwortlichen der Schule freuen sich, wenn möglichst viele Interessierte diese Gelegenheit nutzen, um sich einen Platz in den Instrumentalklassen zu sichern. Die Anmeldung kann auch unabhängig davon über die Unterlagen erfolgen, die auf der Homepage zum Download bereitstehen.Wer sich über die Auswahl an Lehrern und Instrumenten, Unterrichtsformen und Ensembles informieren möchte, hat die Möglichkeit, auf der Homepage der Musikschule www.musikschulewertingen.de zu stöbern. Hier gibt es Bilder und Videos von den Lehrkräften und Artikel mit instrumentenspezifischen Informationen. Wer schon ganz genau weiß, in welche Richtung es gehen soll, für den kann gern bei einem Lehrer eine Schnupperstunde vereinbart werden.