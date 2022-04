Musikschule Wertingen: Urkunden für musikalischen Nachwuchs

27 Musikschüler*innen stellen sich Prüfungen

Bronzene und silberne Stimmgabel

In regelmäßigen Abständen veranstaltet die Musikschule Wertingen ihren sogenannten Prüfungstag, bei dem sich alle Musikschüler bereits ab vier Monaten Instrumentalunterricht in verschiedenen Leistungsstufen einem Vorspiel stellen können. Am Wochenende legten 14 Schüler*innen die Junior 1 - Prüfung und acht Schüler*innen die Junior 2 - Prüfung ab.Die Juniorprüfungen stellen eine Art „Musikpferdchen“ dar, weil sie dem Leistungsgedanken des Schwimmabzeichens „Seepferdchen“ folgen. So werden auch bei den musikalischen Leistungsabzeichen Junior 1 und Junior 2 die ersten Schritte gemacht und grundlegende Fähigkeiten und Kenntnisse festgehalten. Diese ersten Etappenziele waren für alle ein Motivationsschub. Die jungen Musiker*innen mit ihren Instrumenten Querflöte, Klarinette, Saxofon, Gitarre, Trompete, Blockflöte oder Drumset überzeugten die Jury aus Lehrerkolleg*innen der Musikschule und bekamen im Anschluss eine Urkunde und einen Aufkleber als Lohn fürs fleißige Üben.Fünf fortgeschrittene Schüler*innen und Musiker*innen der Orchester der Stadtkapelle absolvierten erfolgreich die D1 und D2 Prüfung. Der Schlagzeugerund die Hornistinaus dem Vororchester bestanden die D1 Prüfung und dürfen sich nun die bronzene Stimmgabel anstecken. Die Hornistin, die Querflötistinund die Schlagzeugerinstellten sich der D2 Prüfung und bewiesen nach einer bestandenen Theorieprüfung in ihrem Vorspiel ihr entsprechend hohes Leistungsniveau.