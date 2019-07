Liebe zum Handwerk - Jesus bewegt mich!

Immer wieder denke ich daran, dass der Schöpfer des ganzen Universums in Jesus Christus Mensch geworden ist. Und als solcher hat er einen handwerklichen Beruf ausgeübt. Diese Tatsache verschafft dem Menschsein und dem Handwerk nach meinem Dafürhalten einen ganz hohen Stellenwert bzw. eine mächtige Würde.Das löst bei mir eine Hochachtung, einen Respekt und eine gewisse Ehrfurcht vor dem Handwerk aus. Das wiederum gepaart mit Muße und Fertigkeiten macht handwerkliches Arbeiten zu einer sehr befriedigenden Angelegenheit. Den abgebildeten Schreibtisch habe ich für meine Tochter gebaut.Der Schreibtisch ist aus Nussbaum- und Kirschbaumholz, der innenliegende Korpus und die Schubkästen sind aus Buchenholz.Die asymmetrisch geschwungenen Füße wurden Formverleimt. Dabei wechseln sich kontrastreich das helle Kirschbaumholz und das dunkle Nussbaumholz ab. Die beiden hinteren Streben sind in zwei Richtungen formverleimt, diese Finesse führt zur Stabilisierung und Formvollenddung.Der Buche-Korpus ist verdübelt. Die Schubkästen aus massiver Buche sind mit zwei Gratnutfedern aus Nussbaum verbunden. Die aufwendigen Schubkastenvollauszüge wurden selbst hergestellt. Durch diese Kunsthandwerkliche Technik lassen sich die Schubkästen vollständig, d.h. über die gesamte Schubkastentiefe ausziehen. Zwei Schubkästen haben zusätzlich noch variable, mit schwarzem Filz ausgelegte, Einsätze. Diese sind geeignet für Kleinteile und sorgen für Ordnung. Die beiden seitlichen Schubkastenblenden sind aus Kirschbaum, die mittlere Blende ist gewölbt und aus Nussbaum gefertigt.Die Schreitischplatte aus Kirschbaumholz ist aus einem Rahmen und einer Massivholzfüllung gefertigt. Unterbrochen werden Rahmen und Füllung durch den Kontrast der Nussbaumleiste.Nussbaum- und Kirschbaumholz sind nach der Verarbeitung vielfach geschliffen. Anschließend wurde das Holz viermal mit einem qualitativ hochwertigen Natur-Öl behandelt.Schauen Sie sich das tolle Unikat an, fühlen Sie es und lassen Sie sich beraten. Vielleicht machen Sie ja noch ungeahnte Entdeckungen. Und vielleicht gewinnen Sie das Möbelstück noch so liebt, dass ein ähnliches bald Ihr eigen ist.Maße:Breite: 120 ZentimeterTiefe: 60 ZentimeterHöhe: 79 Zentimeter