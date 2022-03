Chor an der Musikschule Wertingen

Neues Angebot ab dem Schuljahr 2022/23

Die Musikschule erweitert zum neuen Schuljahr ihr Angebot um das Fach „Chor“. Damit erfüllt sich für die Schulleitung ein lang gehegter Traum. Auf Initiative und mit der Unterstützung des Stifterehepaarssoll es nun endlich die Gelegenheit zum gemeinsamen Singen geben.Die künftige Chorleiterinleitet bereits an anderen Schulen mit Begeisterung Singklassen und Kinderchöre und studiert Kindermusicals ein. Sie wird zwei Chöre für verschiedene Altersgruppen anbieten: Diesprechen Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse an. Dort lernen die Kinder spielerisch ihre Stimme eingehend kennen. Mit Atemübungen und altersgerechter Stimmbildung wird die Körperwahrnehmung geschult und die Stimme erprobt. Durch bekannte und unbekannte Lieder aus verschiedenen musikalischen Bereichen und anderen Ländern werden das Rhythmusgefühl und die Sprachkompetenz gefördert. Auch durch das Auswendigsingen werden Konzentration und Merkfähigkeit verbessert. So kommen die Kinder in den Genuss einer ganzheitlichen musikalischen Ausbildung: Hören, Singen, Bewegen und Sprechen gehen ineinander über.Der Jugendchornimmt Teenager ab elf Jahren mit in verschiedene Musikepochen und Stile der Chorliteratur. „Neben klassischen mehrstimmigen Stücken singen wir auch aktuelle Hits und der Spaß wird auch nicht zu kurz kommen“, so Eva Kellermann.Es dürfen alle mitmachen, die gerne singen und Freude an der Gemeinschaft haben. Dank der Unterstützung durch die Sponsoren ist die Teilnahme, bis auf eine Mitgliedschaft beim Verein der Musikschule Wertingen, kostenlos.