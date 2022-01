Goldgeflüster: Der neue Podcast aus der Region

Veronika Berchtold und Sandra Nentwich arbeiten im Landkreis Augsburg als Kinesiologinnen und bringen über ihren Podcast das Thema Kinesiologie in den Alltag der Hörer. Die beiden haben sich während ihrer Ausbildung kennen gelernt und auch wenn beide im Alltag ganz unterschiedliche Leben führen, eint sie das Motto: "Die Lösung liegt in dir".Zusammen philosophieren die beiden auf Basis kinesiologischer Fragetechniken zu Lifestyle und Erfolg, von dem was war bis zu dem was kommt, von himmelhochjauchzend bis am Boden zerstört, von Alltag und Lebenswegen, heiter bis wolkig, aus vollem Herzen und im Miteinander, von Erfolgsimpulsen und Spirit, von Bewusstheit und Unterbewusstsein, von Geheimnissen, vom ganz normalen Wahnsinn bis zu Wundern und noch mehr. Mit kleinen Übungen oder Einblicken in ihre Arbeit bieten sie zu jedem Thema ein kleine Hilfe zum Selbstcoaching und Weiterdenken. Das Gold der Erfinderinnen von Goldgeflüster liegt in den Dingen, die wir nicht sehen können.Ab 13. Januar gibt es regelmäßig alle 14 Tage eine Folge - immer donnerstags auf allen gängigen Plattformen.Weitere Infos:www.sandra-nentwich.dewww.bertchtold-kinesiologie.de