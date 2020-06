Gott hat auch heute viele Möglichkeiten und Ideen für dich bereit … L'Espoir X Fashion - Christlicher Shop

Du musst wie Paulus vergessen, was hinter dir liegt, damit du den Kopf, Herz und Geist frei hast dich auszustrecken nach den Dingen, die vor dir liegen. Paulus sagte, ich gehe vorwärts dem Ziel entgegen (Philipper 3,13). Schaue deinen wunderbaren Gott an, die Liebe, die uns in JESUS entgegenkommt, und schaue auch du nach vorn. Vorn ist das Ziel!JESUS segne dich und gebe dir heute die Kraft nach vorn zu schauen und nicht auf deine Unzulänglichkeiten. Amen