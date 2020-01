Wanted: neue Rhönradturnerinnen und -turner beim TSV

Auch im neuen Jahr 2020 sucht die Rhönradgruppe des TSV Eintracht Stadtallendorf wieder neuen Nachwuchs. In allen Gruppen wird es die Möglichkeit für junge Begeisterte geben, neu zu starten. Hier eine kleine Übersicht:

„Die Montags-Gruppe“:Jeden Montag findet in der Bärenbachhalle ‪von 15:30-18:00 Uhr‬ Rhönradtraining mit Kindern ab einem Alter von ca. 8 Jahren statt.Unter der Leitung von Trainerin Steffi Holzke besteht das Programm in diesen Trainingsstunden aus Spielen zur Erwärmung, Gymnastik und Turnen im Rhönrad und an verschiedenen Geräten. Ziel ist es, die Sportlerinnen und Sportler an Wettkämpfe im Rhönradturnen in ganz Hessen heranzuführen.In dieser Gruppe ist direkt nach den Weihnachtsferien Anfang 2020 für interessierte Kinder aus den Jahrgängen 2012, 2011 und 2010 ein Neustart möglich.Bei Interesse bitte ‪am 13. Januar‬ zum Schnuppertraining vorbeikommen!„Die Mittwochs-Gruppe“:Jeden Mittwoch findet ‪von 17:00-18:30 Uhr ‬ebenfalls bei Trainerin Steffi Holzke Rhönradturnen in der Bärenbachhalle statt.In dieser Hobby-Gruppe sind zwischen 15 und 20 Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren aktiv. Neben Spielen zur Erwärmung und Gymnastik, steht vor allem der Spaß beim Turnen im Rhönrad, aber auch an anderen Geräten im Fokus des Trainings.Bei Interesse einfach vorbeikommen!„Die Wettkampf-Gruppe“:Freitags findet ‪von 17:00-19:00 Uhr ‬in der Bärenbachhalle das Training der Wettkampf-Gruppe statt. Mit über 30 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ab 7 Jahren trainiert Steffi Holzke für Wettkämpfe in ganz Hessen. Das Übungsprogramm umfasst Erwärmung, Gymnastik und das Turnen im Rhönrad und an anderen Turngeräten. Neben Steffi Holzke sind auch Lara Rühling, Elisabeth Schmitt, Sina Schindler, Johanna Schröder, Laura und Jana Kostial, Lara Hettlinger sowie Valeria Horst als Trainerinnen in der Gruppe tätig.Hier wird direkt nach den Weihnachtsferien Anfang 2020 eine neue Minigruppe für begabte Kinder aus den Jahrgängen 2012 und 2011 angeboten, die dann von Valeria übernommen wird.Bei Interesse gerne einfach Sportsachen und feste Sportschuhe einpacken (bitte keine Turnschläppchen) und zum Schnuppertraining am 17. Januar vorbeikommen.Die Rhönradgruppe des TSV Eintracht Stadtallendorf freut sich über viele interessierte Jungen und Mädchen.