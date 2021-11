Sieben Stadtallendorfer qualifizieren sich bei erstem Rhöaradwettkampf für Deutschland-Cup

Der über eineinhalb Jahre andauernder Pause im Wettkampfgeschehen machten die Rhönradturnerinnen und Rhönradturner des TSV Eintracht Stadtallendorf mit dem Freundschaftswettkampf Ende Oktober ein Ende.



Maika Patteri und Lara Rühling gewinnen bei den älteren Turnerinnen





Viele Stadtallendorfer starten zum ersten Mal





Sieben Stadtallendorferinnen fahren zum Deutschland-Cup





Aufgrund der Corona-Auflagen fiel der erste Wettbewerb zwar noch etwas kleiner aus, was zur Folge hatte, dass vor allem in den jüngeren Altersklassen überwiegend Turnerinnen und Turner des eigenen Vereins antraten, in den älteren Leistungsklassen waren allerdings auch fünf weitere Vereine aus Hessen zu Gast. Mit genau diesen Klassen am Vormittag startete der Tag, an dem jeder Teilnehmer zwei Küren zeigte. Die bessere der beiden erreichten Punktzahlen wurde gewertet. In der Altersklasse 13 und 14 gewann die Stadtallendorferin Loredana Hirte mit 6,70 Punkten, die nach der langen Pause wie gewohnt ordentlich und ohne größere Abzüge ihre Übungsfolgen zeigte. Ihre Trainingspartnerin Jette Seinsoth freute sich mit 5,85 Punkten über den vierten Platz. Lina Gebauer musste kleine Abzüge in Kauf nehmen und belegte mit 4,35 Punkten Rang neun.Auch in der Leistungsklasse der Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren dominierten die Stadtallendorfer. Hier ging der Sieg mit starken 8,10 Punkten an Maika Patteri. Dicht dahinter folgte ihr mit nur 0,10 Punkten weniger Saskia Schneucker. Viktoria Görge belegte mit 6,45 Punkten Platz vier und Nicole Littig erreichte nach einer durchgekämpften Kür mit 6,00 Punkten Platz sechs. Luzie Lather, die sonst eine sichere Wettkampfturnerin ist, erwischte nicht ihren besten Tag und hatte in beiden Übungsfolgen jeweils einen Großabzug zu verbuchen. Für sie hieß es mit 5,85 Punkten Rang sieben.Bei den Erwachsenen siegte Favoritin Lara Rühling, die auf beide Küren 9,00 Punkte bekam und das, obwohl sie gar nicht ihre schwierigste Abfolge zeigte. Laura Kostial startete mit einem schwachen Durchgang in den Wettkampf, nahm das aber als Ansporn, um beim zweiten Versuch wieder wie gewohnt sauber und fehlerfrei abzuliefern. Sie freute sich über die Bronzemedaille mit 8,10 Punkten. Valeria Horst und Johanna Schröder teilten sich punktgleich mit 7,60 Punkten Platz sechs.Am Nachmittag waren dann die jüngeren Turnerinnen und Turner im Einsatz und hier gab es gleich mehrere Premieren, denn für viele Stadtallendorfer war es der erste Wettkampf. Die Aufregung war hier dementsprechend groß, konnte man sich nach der langen Trainings- und auch Wettkampfpause schließlich endlich beweisen.In der Leistungsklasse der Jüngsten, also der Sieben- bis Zehnjährigen, gab es gleich eine Überraschung: Es gewann Elisabeth Schindler mit 4,35 Punkten, die erst seit rund zwei Monaten im Rhönradtraining ist. Dahinter folgte Inja Ried auf Rang zwei und Linda Rhiel mit dem dritten Platz. Auch Lilli Novosad, die ebenfalls erst seit wenigen Wochen aktive Rhönradturnerin ist, schlug sich sehr gut und landete auf Platz vier. In einem engen Feld folgten auf den weiteren Rängen Alina Hoffmann, Valeria Herus, Clara Vogler und Mia Damm. Abgeschlossen wurde das Stadtallendorfer Teilnehmerfeld von Jana Wenzel, Liana König und Maxim Dorn auf den Plätzen neun bis elf.Die Altersklasse 11/12 war die einzige Gruppe, in der der Sieg an diesem Tag nicht nach Stadtallendorf ging. Trotzdem freute sich Leona Damm über die Silbermedaille. Auf den Rängen vier bis sechs platzierte sich das Stadtallendorfer Trio mit Käthe Boland, Sina Zulauf und Berfin Nur Dalar.Da derzeit immer noch kaum bis gar keine Wettkämpfe hessenweit ausgetragen werden und der Freundschaftswettkampf einer der ersten seit März 2020 gewesen ist, war dieser gleichzeitig ein Qualifikationswettkampf für den Deutschland-Cup am ersten November-Wochenende in Fallersleben. Da es somit nicht wie sonst drei Qualifikationswettkämpfe gab, kam es diesmal ganz besonders auf die Leistung an einem Wettbewerb an, an dem dann das begehrte Ticket für den größten Wettkampf Deutschlands gezogen werden kann.Ganz zur Freude von Chef-Trainerin Steffi Holzke qualifizierten sich gleich sieben Stadtallendorfer Turnerinnen. Mit dabei in Fallersleben sind demnach Loredana Hirte und die bereits erprobten Turnerinnen Saskia Schneucker und Maika Patteri. Außerdem hat es Nicole Lustig zum ersten Mal geschafft und Lara Rühling sowie Laura Kostial können zum wiederholten Mal die Plätze im Hessenkader einnehmen. Für eine Überraschung sorgte an dieser Stelle Johanna Schröder, die sich ebenfalls zum ersten Mal in ihrer Zeit als aktive Rhönradturnerin für den begehrten Wettkampf qualifizieren konnte.