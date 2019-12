Weihnachtsoratorium in Stadtallendorf im Rahmen der Adventskonzerte 2019

Er gilt als einer der bekanntesten Kirchenmusiker und gehört zu den herausragenden Persönlichkeiten aus der Epoche des musikalischen Barock: Johann Sebastian Bach – und eines der populärsten Chorwerke überhaupt ist das Weihnachtsoratorium von ihm. Bach komponierte dieses Werk 1734 für die Leipziger Weihnachtsgottesdienste und greift die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukasevangelium auf.Wie sämtliche Werke von Bach geriet auch das Weihnachtsoratorium nach Bachs Tod in Vergessenheit und wurde erst Mitte des 19. Jahrhunderts wiederentdeckt. Heute zählt es zu den meist aufgeführten Werken überhaupt.Unterstützt wird der Chor der Evangelischen Sing- und Musikschule Stadtallendorf von Orchestermusikern aus den hessischen Kulturorchestern. Die Solisten des Abends sind Theresa Zänglein (Sopran/Aschaffenburg), Brigitta Ambs (Alt/Bremen), Lukas Schmidt (Tenor/Frankfurt) und Andreas Drescher (Bass/Leipzig).Für Bach hat das Oratorium eine Doppelfunktion als Bericht und als Bekenntnis. Zum einen soll die biblische Geschichte der Geburt Jesu erzählt werden, zum anderen aber auf die Seele des einzelnen Hörers einwirken und in diesem ein geistiges und geistliches Geburtserlebnis auslösen. Dabei wirkt das Werk wie eine Erzählung aus einer fernen und doch vertrauten Epoche.Eröffnet wird die erste Kantate vom festlichen Chor „Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage“. Hier wird von Anfang an klar, die Botschaft ist gewiss und unumstößlich – Jesus Christus ist auf die Welt gekommen!Die Gesamtleitung des Konzerts hat Philip Schütz, der Leiter der Evangelischen Sing- und Musikschule Stadtallendorf.Nach dem Konzert wird zum gemeinsamen Verweilen bei Glühwein, Punsch und Bratwurst auf dem Kirchplatz eingeladen.Kartenvorverkauf:Ev. GemeindebüroLiebigstraße 4StadtallendorfTel. 0 64 28 / 14 58,Öffnungszeiten:Dienstags und Mittwochs 9 – 12 Uhr und 14 -18 UhrDonnerstags und Freitags 9 – 12 UhrAußerdem bei:Ticket-Shop Dewner StadtallendorfSchreibwaren Ilk StadtallendorfLeni’s Buchladen in KirchhainAbendkasse 20€ / Vorverkauf 15€Schüler*innen ab 14 Jahren, Student*innen und Stadtpassinhaber*innen 12,50 €Kinder unter 14 Jahren haben freien EintrittText dieses Beitrags:Pressemitteilung der Evangelischen Sing- und Musikschule Stadtallendorf