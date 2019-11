Vom TSV Eintracht Stadtallendorf: BEN MÜLLER - erneut deutscher Rhönrad-Vizemeister

Mit sehr guten Ergebnissen kehrten unsere Rhönradturnerinnen und Rhönradturner nach Stadtallendorf zurück. Insbesondere Ben Müller überraschte alle und wurde bei seiner zweiten Teilnahme am Deutschland-Cup erneut Vizemeister bei den Schülern.Bei den Schülerinnen der Altersklasse 13/14 hatte Luzie Lather mit einer Verletzung zu kämpfen und konnte deshalb in ihrem Wettkampf nicht ihre volle Schwierigkeit zeigen. Mit einer fast fehlerfrei vorgetragenen Kür konnte sie sich aber dennoch den 12. Platz sichern.Ihre Vereinskameradin Saskia Schneucker war in diesem Jahr einfach zu nervös, da sie mit zum Favoritenkreis für die Goldmedaille gehörte. Sie musste aber bei der „Riesenbrücke“ die Hilfe ihrer Trainerin in Anspruch nehmen, ließ dadurch viele wichtige Punkte liegen und landete am Ende in einem starken Teilnehmerfeld auf dem 20. Platz.Maika Patteri startete schon zum fünften Mal in Folge beim größten Wettkampf für die Turnerinnen und Turner der Eintracht - dieses Jahr musste sie allerdings eine Altersklasse höher, in der AK 15/16, antreten. Dies gelang ihr mit Bravur und sie erturnte sich mit 7,25 Punkten einen souveränen 11. Rang.Bei den Jugendturnerinnen in der Altersklasse 17/18 war Stadtallendorf durch Valeria Horst vertreten. Sie erturnte sich mit einer sauber vorgetragenen Kür einen guten 9. Platz. Valeria entschied sich spontan im Wettkampf für eine leichtere Variante ihrer Kür - ansonsten wäre vielleicht noch mehr drin gewesen.Lara Rühling turnte bei den Erwachsenen in der Altersklasse 25+. Da sie kurz vor dem Ende ihrer Ausbildung und dem Examen steht, war sie in diesem Jahr nicht so auf den Wettkampf fokussiert und musste sich mit Platz 13 zufrieden geben. Beim Spiraleturnen musste sie sogar 2 Stürze in Kauf nehmen und erreichte den 10. Platz.Wer sich von den Leistungen der Rhönradler einmal selbst überzeugen möchte ist herzlich eingeladen, das Hessische Mannschaftslandesfinale zu verfolgen, welches am 23. November 2019 in der Bärenbachhalle in Stadtallendorf stattfinden wird. Wir freuen uns auf Eure Unterstützung!Text dieses Beitrages:Stefanie HolzkeTSV Eintracht Stadtallendorf