Verabschiedung von Musikschulleiter Philip Schütz

am Sonntag, den 3. Juli 2022, in die evangelische Stadtkirche zu Stadtallendorf ein.10 Uhr musikalischer Gottesdienst mit dem Musikschulchor unter der Leitung von Philip Schütz und Pfarrerin Svenja Neumann11 Uhr Kindergottesdienst mit Pfarrerin Svenja Neumann und Team18 Uhr Konzert mit der Musikschul-Brass-Band unter der Leitung von Philip SchützIm Anschluss an das Konzert ist Zeit zum persönlichen Abschied von Philip Schütz bei einem kalten Getränk und/oder einer Kleinigkeit zum Essen.Ab dem 1. August 2022 wird Philip Schütz Landesposaunenwart für den Bereich Mitte des Posaunenwerks unserer evangelischen Landeskirche. Er sagt: "Ich habe im Posaunenchor meines Heimatortes Dittershausen und auch im Schulposaunenchor der Melanchthon-Schule Steinatal meine große Leidenschaft für Blechbläsermusik entdeckt. In großer Dankbarkeit möchte ich die erfolgreiche Arbeit von Ulrich Rebmann fortführen und auch durch eigene Impulse neue Wege einschlagen. Als Posaunenchorleiter, Mitarbeiter und Instrumentallehrer im Posaunenwerk durfte ich bereits in der Vergangenheit selbst musikalische Verantwortung in diesem Bereich übernehmen. So freue ich mich auf zahlreiche Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen, auf sehr viel Musik und die neuen Aufgaben und Herausforderungen."Als evangelische Kirchengemeinde sind wir sehr dankbar für seinen unermüdlichen Einsatz Jung und Alt für Musik zu begeistern. Wir danken für unvergeßliche musikalische Momente in unseren Gottesdiensten und in vielen Konzerten mit Philip Schütz als Musiker oder als Dirigent, für seinen unermüdlichen Einsatz zur Verbesserung für Unterrichtende und zu Unterrichtende, für die sehr gute Zusammenarbeit mit unserer Stadt Stadtallendorf und die kontinuierlich wachsenden Unterrichtsangebote über die Stadtgrenzen hinaus, für zahlreiche neue Ideen und musikalische Projekte ... "Es war für mich immer wieder beeindruckend, mit welchem Engagement und welcher Professionalität Musik unter der Federführung von Philip Schütz erlebbar wurde", so Pfarrer Thomas Peters. "Bleib behütet auf deinen zukünftigen Wegen und Gott schenke dir weiterhin unvergessliche Momente mit deiner besonderen musikalischen Begabung."Thomas Peters