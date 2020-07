Unser Angebot in der Turnabteilung: Fit auch in den Sommerferien und dann in die zweite Jahreshälfte!

Die Rhönradturnerinnen der Abteilung, die leistungsmäßig auf einem so erfolgreichen Weg waren, wurden voll in ihrem Weg nach oben gebremst. Erst kurz vor den Sommerferien konnte der Trainingsbetrieb mit strengen Auflagen wieder aufgenommen werden. Jetzt in der zweiten Hälf-te den Sommerferien wollen sich die Rhönradturner intensiv auf die zweite Jahreshälfte vorbereiten.Es werden alle Turnerinnen und Turner von ihrer Trainerin informiert und jeweils zum Training eingeladen, so dass die vorgeschriebene maximale Gruppengröße von 10 Personen nicht überschritten wird. Bis auf die Kinder der Montagsgruppe, hatten alle bereits schon vor den Ferien die Möglichkeit, wieder ins Training einzusteigen, was zirka 50 unserer Aktiven auch dankbar genutzt haben. Damit alle trainieren können, mussten die Trainingszeiten allerdings etwas verkürzt werden.Die Montagsgruppe trainiert nach dem Plan von Steffi Holzke zum ersten Mal wieder am 24. August 2020. Hierfür wird sie direkt nach den Ferien mit den Eltern Kontakt aufnehmen. Schon jetzt ist klar, dass das Training etwas anders ablaufen wird. Zur Erwärmung wird z.B. eher mal gelaufen und auf Spiele, bei denen man sich berührt, wird momentan komplett verzichtet.Über die Angebote weiterer Gruppen kann man sich auf der Homepage der Stadtallendorfer Eintracht unterwww.eintracht-stadtallendorf.deinformieren.Komm mach mit und werde fit oder halt Dich fit.Pressemitteilungder Turnabteilung des TSV Eintracht Stadtallendorf