Tipps zur Mundgesundheit: Handliches Faltblatt für Schwangere

„Zahnärztliche Beratung und Begleitung in der Schwangerschaft“ heißt ein neues Faltblatt, das die hessische Zahnärzteschaft für werdende Eltern aufgelegt hat. Der Vierseiter enthält Wissenswertes rund um Mund- und Zahnpflege von Anfang an. Bilder zeigen zum Beispiel auch, wie sich Babys schon früh an die Mundpflege gewöhnen lassen. Den Flyer im handlichen Format können Schwangere in den Mutterpass einlegen.Ende Oktober haben alle gynäkologischen Praxen in Hessen Infoblätter zur Weitergabe an Schwangere erhalten. Die Publikation ist über die Website der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hessen unter der Rubrik „Patientenberatung/Broschüren“ als PDF-Datei auch online verfügbar: https://www.kzvh.de/patienten/patientenberatung/Br... Karies im Milchgebiss ist die häufigste chronische Erkrankung bei Klein- und Kindergartenkindern. Jedes 6. Kind in Hessen leidet unter der schweren Form früher Milchzahnkaries und hat vor seinem 3. Geburtstag bereits vier und mehr kariöse Schädigungen. Etwa die Hälfte aller hessischen Kinder hat bei Schuleintritt Karies. Seit September 2016 enthält das Gelbe Kinderuntersuchungsheft Verweise zu einem zahnärztlichen Besuch: Auf den Seiten zu den Untersuchungen U5 bis U9 erscheint ein entsprechendes Feld zum Ankreuzen.Presseveröffentlichung von:KV Hessen, Karl Roth, Tel.: 069 24741- 6995, Fax -68818, Mail: karl.roth@kvhessen.deBVF-Landesverband Hessen, Dr. Klaus Doubek, Tel.: 0611 33447-0, Fax: -10, Mail: bvf@doubek.deKZV Hessen, Regina Lindhoff, Tel. 069 6607-278, Fax -388, Mail: regina.lindhoff@kzvh.de