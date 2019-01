Tablets mit Software zur Unterstützten Kommunikation

Rotary Marburg fördert ein zukunftsweisendes Inklusionsprojekt an der Bettina-von- Arnim-Schule

Die vor über 40 Jahren gegründete Bettina-von-Arnim-Schule, heute getragen vom Verein für Heilende Erziehung Marburg e. V., war bisher eine reine Waldorf - Förderschule. Zum Schuljahr 2017/18 wurde nun eine inklusive erste Klasse eingerichtet. Dort lernen zum ersten Mal behinderte und nichtbehinderte Kinder gemeinsam. Dies hat nicht nur Vorteile für die Schüler mit besonderem Förderbedarf; auch die Regelschüler erlernen früh eine hohe Sozialkompetenz, die auch dem fachlichen Lernen nützt.Da jedes Kind seiner Entwicklung und seinem Potential entsprechend individuell gefördert werden soll, sind unterschiedliche Lehrmethoden und unterschiedliche Lernzugänge nötig. Hierbei kommt seit dem Sommer 2018 auch moderne Technik zum Einsatz: die ersten beiden Jahrgänge wurden mit je zwei iPads inkl. Software zur Unterstützten Kommunikation sowie weiterem Zubehör ausgestattet.Die Mittel für diese Erstausstattung, die auch klassenübergreifend eingesetzt werden können, wurden vom Rotary Club Marburg als Spende bereitgestellt. Dazu Club- Präsident Prof. Dr. J. Felix Hampe: „Eines unserer zentralen Leitmotive im Clubjahr 2018/2019 ist das Thema ’Digitalisierung’. Unter diesem Motto Menschen mit Behinderung - speziell Kindern in der Region – aktiv und nachhaltig helfen zu können, erfüllt uns mit großer Freude.“Roland Freitag, Geschäftsführer des Vereins für Heilende Erziehung, ergänzt: „Aufgrund der unkomplizierten Hilfsbereitschaft von Rotary können unsere Pädagogen das vielfältige und individuelle Kommunikations- und Interaktionstraining für Schüler mit eingeschränkter Sprache schnell und wirksam verbessern, auch ohne komplizierte Anträge z. B. bei der Krankenkasse stellen zu müssen.“In den nächsten beiden Jahren sollen auch Geräte für den dritten und vierten Jahrgang der inklusiven Grundschule sowie entsprechende Updates und Erweiterungen beschafft werden, wofür der Rotary Club Marburg gerne weitere Spender begeistern möchte (Spendenkonto DE55 5139 0000 0016 3848 10).Rotary ist ein im Jahre 1905 gegründetes internationales Netzwerk aus über 1,2 Millionen engagierten Männern und Frauen. Rotarierinnen und Rotarier pflegen internationale Freundschaften, leben nach ihren sozialen Grundsätzen und packen gemeinsam dort an, wo humanitäre Hilfe benötigt wird.Die einzelnen Rotary Clubs organisieren Projekte in sechs Schwerpunktbereichen: Friedensarbeit, Krankheitsbekämpfung, Wasser- und Hygieneprobleme, Fürsorge für Mutter und Kind, Bildungsförderung und Wirtschaftsförderung.Der am 10. Februar 1954 gegründete Rotary Club Marburg ist einer der mehr als 35.000 Rotary Clubs weltweit und hat zur Zeit 95 Mitglieder.www.rc-marburg.deQuelle des Textes:Pressemitteilung des Rotary Club Marburg