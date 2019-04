„Strandflieder oder die Euphorie des Seins“

Tanztheater mit der Ehrenbürgerin von Stadtallendorf, Éva Fahidi-Pusztai und der Tanzgruppe ‚The Symptoms‘ aus Budapest

Éva Pusztai, geb. Fahidi ist Ehrenbürgerin von Stadtallendorf. Sie ist seit den 90er Jahren als Zeitzeugin regelmäßig zu Gast im DIZ Stadtallendorf und besucht immer Schulen im Landkreis. Sie ist Überlebende des Holocaust und eine der 1000 ungarischen Jüdinnen, die als Zwangsarbeiterinnen in der damaligen Allendorfer Rüstungsindustrie eingesetzt waren.Éva Fahidi-Pusztai tritt gemeinsam mit der jungen ungarischen Tänzerin Emese Cuhorka von der Budapester Tanzcompany „The Symptoms" auf. In der Aufführungtreffen die beiden Frauen aufeinander, Éva eine 93-jährige Überlebende von Auschwitz-Birkenau und Emese, eine junge Tänzerin.Éva ist eine leidenschaftliche Genießerin, während Emese die Welt retten will. Éva sagt niemals „Auf Wiedersehen", während Emese es liebt, wieder nach Hause zu kommen. Was die beiden verbindet, ist die gemeinsame Sprache des Tanzes. Als eine der letzten Zeitzeuginnen des Holocausts hat Éva ihre Kleidung behalten, die sie als junge Frau trug, und die Emese nun genau passt. Emese ist hochgewachsen und Éva glaubt gern, dass sie ebenfalls so groß geblieben ist. Darüber hinaus sehen sich die zwei Frauen sehr ähnlich.In dem Stück geht es um die Frage, ob die Grenze zwischen diesen, ihren beiden Welten wirklich überwindbar ist. Können persönliche Erfahrungen weitergegeben werden? Oder ist es möglich, Probleme eines jungen Menschen zu verstehen, wenn man solche tiefgreifenden Erlebnisse wie Éva hinter sich hat? Kurz gesagt: Können diese beiden sich die Bühne für einen Tanz teilen?Mittlerweile wurde das Stück über 80 Mal aufgeführt, in Budapest, in Berlin, in Wien, in Erfurt, um nur einige Stationen zu nennen. Es war ein lang gehegter Wunsch von Éva Pusztai, auch in Stadtallendorf aufzutreten. Nun ist es uns gelungen, die überaus beeindruckende Bühnendarbietung in der Stadthalle Stadtallendorf gemeinsam mit dem Landkreis Marburg-Biedenkopf zu präsentieren.