Sammelmappe für Stundenplan, Listen und mehr!

Eine bunte Postmappe mit Informationen rund um die Mundgesundheit erwartet Erstklässler in hessischen Schulen

Der erste Schultag naht: Rund 59.000 Jungen und Mädchen in Hessen* sehen ihm seit Monaten mit Spannung entgegen. Für sie bedeutet dieser besondere Tag neue Gesichter, ungewohnte Räumlichkeiten, Materiallisten und viele Informationen. Die Schulanfänger in Hessen erwartet in der 3. Augustwoche aber auch eine Besonderheit: 23.000 farbenfrohe Postmappen haben Kassenzahnärztliche Vereinigung Hessen (KZVH) und Landeszahnärzte-kammer Hessen (LZKH) auch in diesem Jahr wieder an hessische Schulen für ihre Erstklässler geschickt.Lehrerinnen und Lehrer können die Postmappen gleich am ersten Schultag an die Schüler verteilen. An rund 400 Grundschulen hessenweit wurden die bunten Mappen rechtzeitig vorab im Klassensatz verschickt. Sie transportieren nicht nur Informationen zwischen Schule und Elternhaus, sondern auch Wissenswertes rund um die Zahngesundheit.Über ihren örtlichen Arbeitskreis Jugendzahnpflege oder über Jugendzahnärztinnen und Jugendzahnärzte hatten die hessischen Grundschulen Gutscheine erhalten. Per Fax konnten sie bei der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege in Hessen (LAGH) ihren Bedarf an Postmappen melden. Innerhalb weniger Wochen war das Kontingent an Mappen vergriffen.