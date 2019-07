Präsidentenwechsel bei Rotary Marburg

Neuer Präsident des Rotary Club Marburg für das rotarische Jahr 2019/2020 ist Björn Gemmer, Schulleiter des Gymnasiums Steinmühle. Er bekam das Amt bei einer offiziellen Feierstunde im ATV-Haus am Kaffweg von seinem Vorgänger, Prof. Dr. J. Felix Hampe, übergeben. Über 60 rotarische Freunde, Ehepartner und Gäste hatten es sich trotz Rekordtemperaturen auch noch am Abend nicht nehmen lassen, beiden Präsidenten durch ihre Anwesenheit die Ehre zu erweisen; sie wurden mit einem rundherum gelungenen Festakt belohnt.Den Auftakt machte der scheidende Präsident mit einem Jahresrückblick, in welchem er seiner Dankbarkeit an die ausschließlich ehrenamtlich tätigen rotarischen Freunde Ausdruck verlieh: ohne deren Engagement hätten nicht die vielen Projekte und Aktionen unterstützt oder ins Leben gerufen werden können, die in den letzten 12 Monate vor allem Kindern in der Region und darüber hinaus zu Gute gekommen sind. Beispielhaft nannte Hampe den neuen Spendentrichter am Haupteingang des UKGM und die verschiedenen Benefizkonzerte, die der Rotary Club Marburg im abgelaufenen rotarischen Jahr veranstaltet hat. Mit diesem Rollenverständnis, dem selbstloses Dienen, fiel es Hampe leicht, den Staffelstab an seinen Nachfolger Björn Gemmer zu überreichen.Es folgte ein weiterer Jahresrückblick, diesmal aber in Reimform: Der Past-Präsident des Jahres 2018/2019, Dr. Hartmut Hesse, ließ das Jahr gekonnt und unter stetiger Einhaltung des korrekten Versmaßes nochmals Revue passieren - nicht ohne die richtige Dosis Ironie! Die Zuhörer dankten es ihm mit überschwänglichem und lang andauerndem Applaus.Der Abschluss des offiziellen Teils war dann dem neuen Präsidenten vorbehalten: Björn Gemmer stellte eloquent und präzise das nicht weniger ambitionierte Programm des Rotary Club Marburg für die kommenden 12 Monate vor und fand dabei die richtige Mischung, entsprechend des von ihm gewählten Jahresmottos: "Altes wahren, Neues wagen". Mit diesen Worten entließ er die rotarische Gemeinschaft in den inoffiziellen Teil der Feierlichkeiten und damit in einen äußerst gelungen Auftakt seiner rotarischen Präsidentschaft.Rotary ist ein im Jahre 1905 in den USA gegründetes internationales Netzwerk aus über 1,2 Millionen engagierten Männern und Frauen aus allen Kontinenten, Kulturen und Berufen. Rotarierinnen und Rotarier pflegen internationale Freundschaften, leben nach ihren sozialen Grundsätzen und packen gemeinsam dort an, wo humanitäre Hilfe benötigt wird: von Gemeinschaftsdiensten im lokalen Umfeld bis hin zu internationalen Hilfsprojekten. Die Schwerpunkte der rotarischen Arbeit sind: Völkerverständigung und Friedensarbeit, Krankheitsbekämpfung, Wasser- und Hygieneprobleme, Fürsorge für Mutter und Kind, Bildungsförderung und Wirtschaftsförderung.Der am 10. Februar 1954 gegründete Rotary Club Marburg ist einer der mehr als 35.000 Rotary Clubs weltweit und hat zur Zeit 95 Mitglieder.Mehr zum Rotary Club Marburg: https://marburg.rotary.de Holger Gerwin für Rotray Club Marburg