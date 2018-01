Motorradfreunde Marburger Land e.V. starten mit bewährtem Vorstandsteam ins nächste Vierteljahrhundert.

Stadtallendorf : Jugendzentrum |

Am 09. Mai 2018 wird der Verein der Motorradfreunde Marburger Land e.V. mit Sitz in Stadtallendorf 25. Jahre alt. In das nächste Vierteljahrhundert werden die Biker aus dem Marburger Land von ihrem bewährten Vorstandsteam geführt!

In Harmonie, aber auch mit leidenschaftlich geführten Diskussionen, fand die Jahreshauptversammlung der Motorradfreunde Marburger Land e.V. im Stadtallendorfer Jugendzentrum statt. Dabei nahm die Neuwahl des Vorstands und eines der Kassenprüfers den kleineren Teil der Veranstaltung ein und war schnell abgearbeitet.„Präsi“ Jürgen Wasserberg, der 1. Vorsitzende des Vereins, konnte bei seiner Eröffnungsrede 2/3 aller Vereinsmitglieder begrüßen. Das hohe Interesse am Geschick des Vereins beweise einmal mehr, wie lebendig die Vereinsgemeinschaft sei! „Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen. In Zeiten, in denen Vereine kaputt gehen, weil sich niemand findet, der Verantwortung übernehmen will, oder mit geschäftsführenden Vorständen am Überleben gehalten werden, ist eine Zusammenarbeit, wie die unsere, nicht selbstverständlich!“ lobte Jürgen Wasserberg sein Vorstandsteam.So gab es beim Bericht des Vorstands auch keinerlei unangenehme Überraschungen. Bei den Berichten, vom Touristikwart und des 2. Vorsitzenden hingegen jede Menge Anekdoten aus dem vergangenen Jahr, die so manches Mitglied zum Schmunzeln brachten.Die Bestätigung der Mitglieder erhielt die Vereinsführung durch die einstimmige Wiederwahl, die Wahlleiter Matthias Schneider innerhalb weniger Minuten abhandeln konnte.



Lediglich bei den Kassenprüfern gab es eine Veränderung: Christina Courage löst Horst Weber nach dessen zweijähriger Tätigkeit, satzungsgemäß ab.Der alte / neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzende Jürgen Wasserberg, aus Stadtallendorf der 2. Vorsitzende Jörg Lenz, aus Cölbe, die Schriftführerin Marianne Pitz und der Kassierer Ludger Pitz beide aus Kleinseelheim, Touristikwart Martin Pitz und Pressewart Günter Köller beide aus Stadtallendorf. Für den scheidenden Kassenprüfer Horst Weber wird Christina Courage nun Stefan Gruß zur Seite stehen.Die schnelle Abhandlung der Vereinsgeschäfte bedeutet aber nicht, dass es den Motorradfreunden nach 25 Jahren an aktiven Mitgliedern mit vielfältigen Ideen mangelt! So wird der Verein in Zukunft die Gelder, die bisher für Weihnachtsgeschenke ausgegeben wurden, in sinnvolle Vereinsaktivitäten investieren.Im kommenden Herbst werden die Motorradfreunde Marburger Land e.V. sich zum wiederholten Mal in Erste-Hilfe weiterbilden lassen: „Es wäre für mich ein Horror, wenn ich einem verunglückten Vereinskammeraden oder auch Familienangehörigen in einem Notfall oder bei einem Unfall nicht helfen könnte! Es kann uns alle treffen, zu jeder Zeit, an jedem Ort“ motivierte Pressewart Günter Köller seine Vereinskammeraden zur Teilnahme.Bis diese Weiterbildung stattfindet, stehen noch viele Termine im Kalender 2018, der von Touristikwart Martin Pitz und 2. Vorsitzenden Jörg Lenz vorgestellt wurden. Neben der Winterwanderung durch das „Felsenmeer“ bei Homberg/Ohm und einer Stadtführung durch Frankenberg, nimmt der 21. Ökumenische Motorradgottesdienst am 05.Mai 2018 einen wichtigen Platz ein. Dieser MoGo, wie Biker ihre Gottesdienste nennen, ist der älteste ökumenische seiner Art in Hessen. Er wird in diesem Jahr turnusgemäß in der Stadtkirche in Stadtallendorf stattfinden.Mehrtagestouren werden die Biker in den Odenwald, den Schwarzwald und in das Zentralmassiv, nämlich das Tarntal, nach Südfrankreich führen.An Tagestouren steht der Dolmar, in Thüringen, das „Curiosum Willingen“ die Tropfsteinhöhle Attendorn, das Wispertal, und das Horex-Museum in Bad Homburg auf dem Programm.Für spontane Touren steht eine WhatsApp-Gruppe zur Verfügung.Motorradfahrer, die den Verein und seine Mitglieder vor einer evtl. Mitgliedschaft kennen lernen möchten, können auch bei Tagestouren, oder den monatlichen Stammtischen jeden 3. Samstag im Cafè Milano in Stadtallendorf teilnehmen. Mehrtagestouren hingegen sind Mitgliedern vorbehalten.Für weitere Informationen steht auch die Internetseite der Motorradfreunde Marburger Land e.V. zur Verfügung.