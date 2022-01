Miteinander füreinander. Veranstaltung des DIZ Stadtallendorf zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar

Zur Gedenkveranstaltung am 27. Januar 2022 gibt das DIZ Stadtallendorf einen Einblick in aktuelle wichtige Initiativen gegen Antisemitismus und Rassismus.Mit Monika Aberle stellt eine Lehrerin der Georg-Büchner-Schule das Projekt „Schule gegen Rassismus“ vor.Ramons Bechauf M.A. von der Universität Göttingen berichtet über Holocaust-Fotografien als historische Dokumente in Gedenkstätten.Über die neu eingerichtete Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Thüringen (RIAS Thüringen) informiert Joel Ben-Yehoshua M.A.Bürgermeister Christian Somogyi eröffnet die Veranstaltung mit einem Grußwort,Johannes Treml wird den Abend musikalisch umrahmen.Corona-bedingt kann auch in diesem Jahr die Veranstaltung nur digital stattfinden. Erneut überträgt das DIZ den Abend live aus dem „studio DIZ“.Die Übertragung am Donnerstag, den 27. Januar 2022 beginnt 18.00 Uhr -Einwahllink: https://webconf.hrz.uni-marburg.de/c/jor-gje-odi-k... DIZ StadtallendorfDr. Jörg ProbstAufbauplatz 435260 StadtallendorfTel.: 06428/4498932info@diz-stadtallendorf.de