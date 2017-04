Kunst- und Kulturtage Stadtallendorf: "Kampfeinsatz - Stell dir vor es ist Krieg und du gehst hin"

Das Theaterstück erzählt von Menschen, die aus dem heutigen Deutschland freiwillig in den Krieg ziehen. Im Mittelpunkt steht Oberstleutnant André Torgau, der gerade aus dem Afghanistan-Einsatz zurückgekehrt ist. „Ein Teil von mir ist dort geblieben“ sagt er. In ihm herrscht Starre, Sprach- und Reaktionslosigkeit. Er hat Alpträume und ist aggressiv. Auch seine Frau merkt, dass mit ihm etwas nicht stimmt.Die Ensemblemitglieder haben intensiv recherchiert, mit Betroffenen und Experten gesprochen. Entstanden ist ein authentisches und aufwühlendes Stück, das Fragen zu den möglichen menschlichen Folgen von Kriegseinsätzen aufwirft und zum Austausch anregt.Im Anschluss an die Theateraufführung findet eine Podiumsdiskussion mit dem ehemaligen Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages Hellmut Königshaus und General Andreas Marlow, Kommandeur der Division Schnelle Kräfte, statt.Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Es wird um Spenden für den Förderverein Stab DSK e. V. gebeten, der Soldaten in unverschuldeten Notlagen hilft.Weitere freigegebene Bilder unter www.kampfeinsatz.infoAus einer Pressemitteilung des Förderverein Stab DSK e.V. Stadtallendorf