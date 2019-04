Konzert der Jugend Brass Band Hessen

Zum zweiten Mal lädt die ev. Sing- und Musikschule Stadtallendorf gemeinsam mit dem BrassBandForumHessen e.V. zur JBBH ein. Das Konzert ist der Abschluss der fast einwöchigen Arbeitsphase in Stadtallendorf. Die jungen Musiker werden dabei von verschiedenen Coaches unterrichtet um die anspruchsvollen Passagen auf den Instrumenten zu meistern.Auf dem Programm stehen Werke von Joy Webb, Jacob de Haan, Jan Van der Roost, Kevin Houben u.a.Eines der Hauptwerke ist das Konzertstück „Lake of the Moon“ von Kevin Houben. Die Wanderungen der Azteken durch Nordamerika gen Süden inspirierten Kevin Houben zu diesem Werk. Es enthält Fragmente orientalischer Musik und südamerikanischer Rhythmen – hier und da kommen sogar russische Kosaken ins Spiel. Unheilvolle Klänge stehen für die Gefahren der Reise. Ihr Ziel fanden die Azteken an einem See, den sie Mondsee nannten – der „Lake of the Moon“, der dieser eindrucksvollen Komposition seinen Namen gab.Instrumentarium und Brass-CoachDas typische Instrumentarium einer Brass Band besteht aus: Kornette, Flügelhorn, Althörner, Baritone, Eupho- nien, Posaunen, Tuben und Schlagwerk. Somit entsteht ein einzigartiger Sound, welcher die zahlreichen Klang- farben der Blechbläser hervorbringt. Der Brass-Coach der Jugend Brass Band Hessen ist Hans-Reiner Schmidt. Er wurde in Willingshausen-Zella geboren und studier- te von 1978-1983 an der Musikhochschule Frankfurt am Main im Hauptfach Posaune. Im Jahr 1985 trat er die Stelle als erster Posaunist im Rundfunk-Orchester des hessischen Rundfunks (hr) an und ist seit 1993 Posaunist im hr-Sinfonieorchester Frankfurt/Main. Seit Oktober 2017 ist er Lehrbeauftragter an der Musik- hochschule Franz Liszt in Weimar.Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Spenden am Ausgang erbeten.www.stadtallendorf.deKONTAKT:Musikschulleiter Philip Schütz, Liebigstraße 4, 35260 StadtallendorfTelefon: 0 64 28 / 37 95,E-Mail: musikschulleitung@kirchengemeinde-herrenwald.de