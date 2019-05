Kindermusical „Schwein gehabt - da rocken ja die Hühner“

Erstmals führt der Kinderchor der Evangelischen Sing- und Musikschule Stadtallendorf ein Kinder-Musical auf.

Herzliche Einladung zu dieser Premiere am Sonntag, den 26.Mai um 17 Uhr im großen Saal der Stadthalle Stadtallendorf.Der Kinderchor der Ev. Sing- und Musikschule unter der Gesamtleitung von Lisa Maria Beuthner führt erstmals ein großes Kindermusical in der Stadthalle Stadtallendorf auf. Das Kindermusical von Gerhard A.Meyer und Gerhard Weiler wird auf die berühmten „Bretter, die die Welt bedeuten“ gebracht. Die Aufführung findet im Rahmen der Kunst- und Kulturtage Stadtallendorf statt.Die Geschichte des einstündigen Musicals ist schnell erzählt. Die Tiere des Bauernhofs sind eine gute Gemeinschaft. Sie halten zusammen. Nur Piggy ist eingebildet. Sie sieht sich selbst als ‚absolute Supersau‘ und verschreckt nicht nur mit ihrem Parfumgestank die anderen Tiere auf dem Bauernhof. Diese haben ‚das Schwein echt gefressen‘. Bereitwillig nimmt Piggy die Extraleckerbissen des Bauern an und sieht nicht ihr dickes Ende nahen. Erst als der Schlachter vor der Tür steht, erkennt sie in ihrer Not den Wert echter Freundschaft. Eine rundum spannende Geschichte mit viel guter Musik.Begleitet werden die jungen Musicalstars von einer "LehrerLiveBand der Musikschule", welche die fetzigen und einfühlsamen Songs untermalen wird.Kartenvorverkauf:Evangelisches GemeindebüroStadtallendorfLiebigstraße 4,Tel. 0 64 28 – 14 58,Öffnungszeiten: Di & Mi 9 – 12 und 14 -18, Do 9 – 12 und Fr 9 – 12,sowie beiTicket-Shop Dewner, StadtallendorfSchreibwaren Ilk, StadtallendorfLeni’s Buchladen, KirchhainFür Besucher ab 18 Jahre kostet eine Musicalkarte 6€.Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre kostet der Eintritt 3€.Kinder unter 6 Jahre haben freien Eintritt.Ein Besuch wird sich lohnen - nicht nur für Kinder :-)