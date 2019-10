Jumpers gGmbH wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Die Kinder- und Jugendeinrichtung Jumpers Stadtallendorf verfolgt das Ziel, Menschen unterschiedlicher Kulturen und unabhängig von ihrem sozialen Status zu verbinden. Mit dem zugehörigen „ConAct-Familienzentrum“ stärkt die Einrichtung das soziale und kulturelle Miteinander von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Geboten werden im „ConAct“ unter anderem kreative und sportliche Angebote für Heranwachsende und ein „Elterncafé“ als Begegnungsort für Mütter und Väter. Für das bemerkenswerte Engagement erhielt Jumpers Stadtallendorf der Jumpers gGmbH eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung.

Das „ConAct-Familienzentrum“ von Jumpers Stadtallendorf wurde 2014 gegründet und bietet sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern täglich verschiedene Aktivitäten im Bildungs-, Sport- und Kreativbereich. Das Familienzentrum hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen verschiedener Kulturen zu verbinden und mit vielfältigen Angeboten das individuelle Potential der Besucher zu fördern. Beispielsweise können sich die Kinder und Jugendlichen in der hauseigenen Werkstatt in Holz- und Schweißarbeiten ausprobieren. Während einer „Vorlesezeit“ unterstützen Ehrenamtliche die Lese- und Sprachförderung der jungen Besucher, sodass Sprachbarrieren bei Kindern mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung verringert werden. Auch die Angebote für Eltern werden gerne genutzt. So können diese sich unter anderem zwei Mal pro Woche eine Auszeit im „Elterncafé“ nehmen, während für die Kinderbetreuung gesorgt ist.„Pro Woche besuchen etwa 220 Eltern und Kinder unsere Einrichtung. Sie finden bei uns in ihrem Alltag, aber auch in schwierigen Lebenssituationen, einen Ort der Wertschätzung, Bildung und kreativer Freizeitgestaltung. Da sich unser Familienzentrum mittels Spenden finanziert, freuen wir uns natürlich sehr über die Förderung der Stiftung“, betonte Marielene Höflich, Projektleiterin von Jumpers Stadtallendorf.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen der Jumpers Stadtallendorf. „Die Einrichtung leistet einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Integration von benachteiligten Familien. Deshalb ist es uns sehr wichtig, die Jumpers Stadtallendorf zu unterstützen“, sagte Andrea Kaiser, Botschafterin der Town & Country Stiftung und Geschäftsführerin von Kaiser Eigenheim - Schotten, über das Projekt „ConAct-Familienzentrum“.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de