In Stadtallendorf: Ökumenische Aktion „durchKREUZtes Leben“

Leid und Tod - Auferstehung und Freude.

Stellen Sie sich vor, Sie gehen in die Kirche und sehen ein Heft mit dem Titel



„Schau mal rein … durchKREUZtes Leben!“

Dann haben Sie das Begleitheft zur ökumenischen Aktion

„durchKREUZtes Leben“

und können einen Rundgang von Kreuz zu Kreuz machen und die Fasten- und Osterbotschaften auf sich wirken lassen. Das Heft zu dieser Aktion regt an zum Innehalten, zum Nachdenken und verdeutlicht die Botschaft von Leid und Tod Jesus und seiner Auferstehung.Sie können aber auch gleich am Kreuz mehr erfahren zu der Aufschrift. Der QR-Code am Kreuz leitet Sie zu einer Internetseite, auf der Sie eine Geschichte oder eine Erklärung finden.Mit dieser Aktion wollen die evangelische Kirchengemeinde Herrenwald und die katholische Pfarrgemeinde Heilig Geist den christlichen Glauben nach draußen tragen.

Alle sollen wissen: Ostern – da war doch was!

Da ist Jesus vom Tode auferstanden und hat uns Menschen erlöst.Text: Begleitheft zur Ökumenischen Aktion „durchKREUZtes Leben“