Impfen im Kaufhaus

In Marburg impft auf Initiative des rotarischen Ehrenmitglieds Peter Ahrens ein Impfteam in dessen Kaufhaus, solange Bedarf daran herrscht

"Sag mal Chef, warum machen wir das nicht?", hat eine junge Mitarbeiterin den Kaufhausinhaber Peter Ahrens gefragt und diesen auf die Idee gebracht, im Kaufhaus zu impfen. Ende November kam dann Peter Ahrens, Ehrenmitglied des RC Marburg, mit dem Vorschlag auf die beiden Past-Distrikt-Governors Prof.Dr. Bernhard Maisch und Prof.Dr. Rainer Moosdorf zu. Millionen Menschen gingen jährlich im Kaufhaus ein und aus. Warum sollte das Kaufhaus nicht zum Impfhaus werden, da es doch nötig sei, die Impfquote zu steigern?Die Kinderecke, die zu Corona-Zeiten ohnehin geschlossen ist, wurde zum Impfzentrum mit drei Impfstraßen umgebaut. Mit zum Impfteam stießen Dr. Gerd von Manteuffel sowie die rotarischen Freunde Dr. Hartmut Hesse, ein niedergelassener Arzt, und der Apotheker Frédéric Gun. Der Aufwand, die Impfaktion zu organisieren, war zunächst nicht gering, denn die Impfungen müssen dokumentiert und abgerechnet werden. Darum war es wichtig, den niedergelassenen Arzt mit der nötigen mobilen technischen Ausstattung für die Aktion hinzuzugewinnen. "Man braucht den niedergelassenen Arzt, der die Impfstoffe bestellen und mit der Kassenärztlichen Vereinigung abrechnen kann. Solche Netze entwickeln sich dank Rotary ideal. Das funktioniert unter Freunden gut", sagt Prof. Bernhard Maisch.Die Impfaktion begann am 10. Dezember im Kaufhaus Ahrens mit zunächst 130 Patienten. Am folgenden Termin, am 13. Dezember, kamen schon 144 Impfwillige und ab 20. Dezember an soll die Zahl je Termin auf 150 bis 180 steigen. Weitere Aktionen sind für den 27. Dezember und den 3. Januar terminiert, aber die Impfungen sollen fortgesetzt werden, solange Bedarf daran besteht. Prof. Maisch: "Wir werden auf jeden Fall bis 31.1.2022 im Kaufhaus Ahrens weiterimpfen."

Drei Impfwillige – Nicht aus dem Morgenland

Prof.Dr. Bernhard Maisch und die Ärzte des Impfteams, das aus Mitgliedern der beiden Marburger Rotary Clubs besteht, berichten neben dem Erfolg von 150 und mehr Boosterimpfungen pro Termin auch über Impfgeschichten am Rande:"Wir, das Impfteam, sind fast alle Mitglieder der beiden Marburger Rotary Clubs. PDG Prof. Dr. Bernhard Maisch, emer. Direktor der Kardiologischen Klinik im UKGM, PDG Prof. Dr. Rainer Moosdorf, emer. Direktor der Herzchirurgie und Dr. Gerd v. Manteuffel, Allgemeinmediziner, erleben solche Geschichten immer wieder beim "kleinen Piks" im 4. OG des Kaufhauses des Ehrenmitglieds Peter Ahrens (Foto 1). Zusammen mit Dr. Hartmut Hesse, Allgemeinarzt und Rotarier, der für die ordnungsgemäße Weitergabe der Impfdaten sorgt und Frederic Gun, Rotarier, der dem Team aus der Lahnapotheke die beiden Impfstoffe bereitstellt, funktioniert die rotarische Versorgungskette perfekt. Davon hat sich die Präsidentin des RC Marburg, Gisela Falk, bei ihrem Blitzbesuch ein eigenes Bild (Foto 2) gemacht.Quelle dieses Beitrages:Rotary Distrikt 1820 online MagazinClaus Peter Müller von der Grün hat diesen Bericht dort am 20.12.2021 veröffentlicht.