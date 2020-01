Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus am 27.Januar 2020 auf dem Aufbauplatz in Stadtallendorf

Auf Anregung der Gedenkstätte Haus der Wannseekonferenz in Berlin beleuchten in diesem Jahr zahlreiche Gedenkstätten in Deutschland ihre Gebäude. Damit soll zum einen die Öffentlichkeit auf den Gedenktag aufmerksam gemacht werden und zum anderen soll auch ein Zeichen gesetzt werden unter dem Motto „Lichter gegen Dunkelheit“ gegen die sich immer häufiger in der Gesellschaft zeigende Fremdenfeindlichkeit, den wachsenden Rassismus und die Verharmlosung des Nationalsozialismus.Das Dokumentations- und Informationszentrum Stadtallendorf (DIZ) beteiligt sich an dieser Aktion, die in Zusammenarbeit mit der Alfred-Wegener-Schule in Kirchhain und der Georg-Büchner-Schule in Stadtallendorf durchgeführt wird.An der Gedenkveranstaltung um 18:00 Uhr nehmen auch die Landrätin des Landkreises Marburg Biedenkopf Kirsten Fründt und der Marburger Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies teil. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgen Mitglieder der Musikschule Stadtallendorf unter der Leitung von Philip Schütz. Wir würden uns freuen, wenn Sie die Veranstaltung mit Ihrer Teilnahme unterstützen würden.ProgrammMusikstück (Evangelische Sing- und Musikschule Stadtallendorf unter Leitung von Philipp Schütz)Begrüßung durch Landrätin Kirsten Fründt und Bürgermeister Christian SomogyiSchüler*innen der „Schulen ohne Rassismus“ (Georg-Büchner-Schule und Alfred-Wegener-Schule) lesen zum Thema GedenkenMusikstück (Evangelische Sing- und Musikschule Stadtallendorf)Lesen aus den Briefen von Lilly Jahn (Auschwitz), Sebastian Sack für die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit MarburgMusikstück (Evangelische Sing- und Musikschule Stadtallendorf)Redebeitrag des Oberbürgermeisters der Universitätsstadt Marburg Dr. Thomas SpiesMechthild Grabner aus dem Ensemble des Hessischen Landestheaters Marburg liest aus „Todesfuge“ von Paul CelanMusikstück (Evangelische Sing- und Musikschule Stadtallendorf)Kontakt:Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ) StadtallendorfAufbauplatz 4 | 35260 Stadtallendorfwww.diz-stadtallendorf.deDas Team des DIZ