Aufruf zur Teilnahme an Friedengebeten und humanitären Hilfeleistungen.Hier die aktuellen Informationen, wo und wann Friedensgebete im Kirchenkreis Kirchhain stattfinden:Mittwoch, 2. März 18.00 h Ev. Kirche Sterzhausen Propst Dr. Volker ManteyMittwoch, 2. März 18.00 h Ev. Kirche Cölbe Dekan Hermann KöhlerMittwoch, 2. März 18.00 h Kreuzkirche Bauerbach Pfarrer Ralf EckertMittwoch, 2. März 18.00 h Stadtkirche Kirchhain Pfarrer Rainer WilhelmMittwoch, 2. März 18.00 h Ev. Kirche Goßfelden Pfarrerin Sandra NiemannMittwoch, 2. März 18.00 h Ev. Kirche Großseelheim Pfarrerin Evelyn KochMittwoch, 2. März 18.00 h Am Bürgerhaus Wohratal Pfarrer Nicolas Rocher-Lange, Pfarrer Friedemann Graß und Bürgermeister Heiko DawedeitMittwoch, 2. März 18.00 h Ev. Kirche Oberrosphe Pfarrerin Wilma Ruppert-GolinMittwoch, 2. März 18.00 h Jakobskirche Langenstein Pfarrer Dr. Christoph KochMittwoch, 2. März 18.00 h Ev. Kirche Münchhausen Pfarrer Friedhelm WagnerMittwoch, 2. März 18.30 h Am Bürgerhaus Josbach Pfarrerin Julia Lange, Bürgermeister Michael Emmerich und Lisa-Marie Lüttecke, Blechmusik und Gitarrengruppe JosbachMittwoch, 2. März 18.30 h Martin Luther-Kirche-Kirchhain Pfarrer Dr. Georg KuhauptDienstag, 1. März 19.00 h Stiftskirche Wetter Pfarrer Dr. Matthias FranzAb sofort jeden Montag 17.00 h Ev. Kirche Erksdorf Pfarrer Michael FennerAb Donnerstag 3. März, wöchentlich 19.00 h Ev. Kirche Neustadt Pfarerrin Kerstin KandzioraAb Mi 2. März wöchentlich 19.00 h Stadtallendorf vor dem Rathaus Ev. und kath. Kirchengemeinde zusammen mit Moscheegemeinde.Spenden über Diakonie Katastrophenhilfe, Evangelische Bank, IBAN: DE68520604100000502502BIC: GENODEF1EK1 oderCaritas international, IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02, BIC: BFSWDE33KRL, Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe