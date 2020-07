Frank Balzer ist neuer Präsident des Rotary Clubs Marburg

Björn Gemmer verabschiedete sich mit einer Fotopräsentation der Meetings und Veranstaltungen seines Präsidentenjahres. Die Präsentation dokumentierte nochmals eindrucksvoll die abwechslungsreiche und inhaltlich sehr gelungene Aufarbeitung des Mottos seines Präsidentenjahres: „Neues wagen, Altes wahren“.So fand auch Prof. Dr. J. Felix Hampe, der als sein Vorgänger traditionsgemäß die Aufgabe hat, das Präsidentenjahr seines Nachfolgers einer kritischen Bewertung zu unterziehen, nur lobende Worte. Er betonte die empathische, professionelle und zuverlässige Amtsausübung des Präsidenten sowie die erfolgreiche Unterstützung zahlreicher lokaler Projekte und Hilfeleistungen im südlichen Afrika.So beispielsweise die Spenden für die Innensanierung der Elisabethkirche Marburg, die Marburger Tafel, den Verein MObilO e.V. sowie die Mitwirkung des Clubs bei der Förderung der Vorschulerziehung im Norden von Südafrika, der Berufsausbildung und der Verbesserung der Wasserversorgung in Malawi.Wie Björn Gemmer ist auch sein Nachfolger Frank Balzer Vertreter der jüngeren Generation, die mit dem ihr eigenen frischen Wind beim Rotary Club Marburg willkommen ist.Frank Balzer hat entsprechend seiner Profession als Landschaftsbauingenieur, der das Unternehmen seiner Vorfahren in Buchenau engagiert fortführt, das rotarische Jahr unter das Motto „Handwerk und Tradition“ gestellt. Mit seiner Person und seinen innovativen Ideen wird das Motto keine Langeweile aufkommen lassen. Der Rotary Club Marburg darf sich nicht nur freuen auf die Pflege traditioneller, genussreicher geselliger Veranstaltungen, sondern auch gekonnte Einführung in die Handwerkskunst – von alt Bewährtem bis zum Modernsten.Gisela FalkÖffentlichkeitsbeauftragte des RC Marburgwww.rc-marburg.de