Festliche Bläsermusik mit der BrassBand der Ev. Sing- und Musikschule Stadtallendorf am 3. Advent 2021

Auf dem Programm stehen Werke von Jacob de Haan, Philip Sparke, Alan Silvestri u.a.Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm.Die Veranstaltung findet unter der 2-G-Plus-Regelung statt. Alle Besucher ab 12 Jahren müssen Geimpft oder Genesen und vor dem Eintritt einen zertifizierten Testnachweis vom TestZentrum, einer Arztpraxis (nicht älter als 24 Stunden) oder Schulheft (bis 18 Jahre) vorlegen. Ein Test von zu Hause ist nicht gültig. Vor Ort kann kein Test ermöglicht werden. Es gilt Maskenpflicht.Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Karten bzw. Plätzen.Kartenvorverkauf:Eine Eintrittskarte kostet im Vorverkauf 16€. Keine Abendkasse!Schüler*innen ab 14 Jahren, Student*innen und Stadtpassinhaber*innen zahlen 12,50€.Kinder unter 14 Jahre haben freien Eintritt – Voranmeldung aber erforderlich.Büro der Ev. Sing- und Musikschule, Beethovenstraße 23, Tel.: 06428 / 3795, Öffnungszeiten: MO 9 - 13, MI 9 - 12 & 14 - 18, FR 9 - 12, sowie in Leni’s Buchladen in KirchhainIm Musikschulbüro können Eintrittskarten auch telefonisch bis zum 8.Dezember (mit VorabÜberweisung) erworben werden (Tel.: 06428 / 3795 oder musikschule@kirchengemeinde-herrenwald.de).