Eine alte Stadtansicht von Schweinsberg im Marburger Land.

Foto des Monats im DIZ/Stadtmuseum Stadtallendorf

Das DIZ – Stadtmuseum in Stadtallendorf zeigt in loser Folge Fotografien aus seinem umfangreichen Archiv. Das Foto des Monats November 2017 führt uns in den Stadtallendorfer Stadtteil Scheinsberg im Marburger Land.Das Foto stammt von einer zeitgenössischen Ansichtskarte aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts und zeigt Schweinsberg von Westen mit seiner alles überragenden Burg. Nur bei genauerem Hinsehen fällt in der Bildmitte links ein fast quadratisches Gebäude mit Walmdach in den Blick. Dabei handelt es sich um die 1873/74 in der Biegenstraße von der jüdischen Gemeinde Schweinsberg errichtete Synagoge. Gut ist die Außentreppe zur Frauenempore zu erkennen.Während des Novemberpogroms 1938 wurde die Synagoge niedergebrannt. Zuvor sind große Teile der Inneneinrichtung zerstört und in den vorbeifließenden Mühlgraben geworfen worden. Die Stadt übernahm das Grundstück und ließ die Brandruine bereits ein Jahr später bis auf die Sockelmauern abbrechen. 1949 wurde das Grundstück an eine jüdische Organisation rückerstattet und, da es in Schweinsberg keine jüdische Gemeinde mehr gab, Ende 1950 an einen Schweinsberger Privatmann verkauft.

Stolpersteine werden verlegt!

Zur Erinnerung an die Lebensgeschichte und das Schicksal ehemaliger jüdischer Bürgerinnen und Bürger werden am 15. November 23 weitere Stolpersteine verlegt, neun davon in Schweinsberg.Wer möchte, kann sich durch Spenden an dieser Aktion beteiligen, die durch den Förderverein für Stadt- und Regionalgeschichte Stadtallendorfs 1933 bis 1945 e.V.Bankverbindung Sparkasse Marburg-BiedenkopfIBAN: DE02 5335 0000 1063 3551 58und den Heimat- und Geschichtsverein Stadtallendorf entgegen genommen werden.Das DIZ/Stadtmuseum ist außerschulischer Lernort für Schülerinnen und SchülerTräger des DIZ ist der Magistrat von Stadtallendorf, unterstützt vom Landkreis Marburg-Biedenkopf und der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung (HLZ).DIZ StadtallendorfAufbauplatz 435260 StadtallendorfTel.: 06428/4498932oder 707-424www.diz-stadtallendorf.deinfo@diz-stadtallendorf.de