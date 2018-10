Die Vorbereitungen für die „34. Matinee Gymnastik und Tanz 2018“ in der Herrenwaldhalle sind abgeschlossen

Das Gesicht der Matinee 2018 auf dem Plakat für die Veranstaltung ist in diesem Jahr die Akrobatikgruppe „ Respekt“ des RVV Bromskirchen. Die an der Matinee Gymnastik und Tanz teilnehmenden Gruppen kommen aus den Land-kreisen Marburg – Biedenkopf und Waldeck - Frankenberg. Das Publikum weiß, was jedes Jahr in der „guten Stube des Sports“ im Landkreis Marburg/Biedenkopf zu sehen ist: Gymnastik und Tanz in den verschiedensten Formen. So auch in diesem Jahr wieder am 04. November 2018. Man kann wohl ohne zu übertreiben sagen, dass es sich bei der Matinee Gymnastik und Tanz um Hessens größte Gymnastik- und Tanzveranstaltung ihrer Art handelt.Während der fast 3 Stunden dauernden Veranstaltung können die Gruppen ihrer Kreativität freien Lauf lassen und die Herrenwaldhalle zu einem Mekka des Tanzes machen. Die Matinee Gymnastik und Tanz soll ein Fest der Bewegung für Groß und Klein werden. Gymnastik und Tanz sollen in all ihren Fassetten die vielen Besucher und Fans begeistern, wenn es wieder heißt: „Los geht’s mit der 34. Matinee 2018“. Aber es gibt auch völlig neue Formen zu sehen. Man darf gespannt sein, welches Programm Michaela Kittel für ihr Publikum zu-sammengestellt hat.www.eintracht-stadtallendorf.de