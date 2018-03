Die Rotarische Familie begrüßt ein neues Mitglied

Am 17.3.2018 feierte der Rotary Club Stadtallendorf seine Charter.

Präsident Dr. Ortwin Schuchardt freute sich, dass so viele Mitglieder der Rotary Clubs Alsfeld, Biedenkopf, Marburg, Marburg-Schloss und Wetter der Einladung in das Parkhotel in Stadtallendorf gefolgt waren. In seiner Begrüßung wies er darauf hin, dass genau 364 Tage zuvor, am 18. März 2017, bei einem Treffen der Präsidenten dieser Clubs „grünes Licht“ für die Gründung des RC Stadtallendorf gegeben worden war. Er dankte besonders Pastgovernor Prof. Bernhard Maisch vom RC Marburg, der als Gründungsbeauftragter den Weg zur Charter tatkräftig begleitet hat. Aus seiner Hand erhielt Schuchardt die Präsidentenkette, nachdem zuvor Dr. Hartmut Hesse (RC Marburg) den Stadtallendorfer Rotariern als Geschenk des Patenclubs Marburg eine rotarische Glocke überreicht hatte. Sie soll in Zukunft die Meetings des neuen Clubs einläuten.In seiner Ansprache hob Governor Dirk Freytag die Bedeutung der Freundschaft in den rotarischen Clubs hervor: „Sie prägt zum einen die Beziehung der Mitglieder untereinander, ist aber auch die entscheidende Voraussetzung für das positive Wirken eines Rotary Clubs nach außen“.Neben der Freundschaft stellte dann Carsten Knobel, selbst Mitglied des RC Düsseldorf-Süd, die rotarischen Werte "selbstloses Dienen, Fairness und Integrität" in den Mittelpunkt seiner Festrede: „Sie sind für mich selbstverständlicher Bestandteil meiner Arbeit, und sie leiten auch mein Handeln im privaten Bereich“. Knobel freute sich, 28 Jahre nachdem er Stadtallendorf aus beruflichen Gründen verlassen hatte, so viele bekannte Gesichter zu sehen. „Ich schließe mich den guten Wünschen des Governors und der Präsidenten der Nachbarclubs für die Zukunft des RC Stadtallendorf an. Das, was der Club in der kurzen Zeit seines Bestehens schon an Aktivitäten entwickelt hat, zeigt, dass hier alles richtig gemacht wurde“. Mit den Gastgeschenken werden die Stadtallendorfer Rotarier das ConAct Familienzentrum unterstützen.Quelle dieses Beitrages:Pressemitteilung des Rotary Club Stadtallendorf