Adventskonzert mit Siegfried und Sandra Fietz in der Stadtkirche Stadtallendorf

Bei den Stadtallendorfer Adventskonzerten musizieren meistens Musiker aus Stadtallendorf oder der nahen Umgebung. Am zweiten Advent im Jahr 2019 war dies anders. Der über siebzigjährige christliche Musiker Siegfried Fietz trat zusammen mit seiner Tochter auf.

Seit den siebziger Jahren hat Siegfried Fietz zahlreiche Schallplatten und CDs produziert. Eines seiner bekanntesten Werke ist die Melodie des Liedes "Von guten Mächten wunderbar geborgen", welche nicht nur in der Kirche, sondern auch bei vielen Beerdigungen zu hören ist. Dieses Stück durfte auch beim Adventskonzert in Stadtallendorf nicht fehlen. Es wurde gegen Ende des Konzerts gespielt, wobei Musikschulleiter Philip Schütz die beiden Musiker mit seiner Trompete begleitete. Anschließend gab es noch eine Sammlung bekannter Weihnachtslieder.Während des Konzerts sorgte Siegfried Fietz durch verschiedene Aktionen dafür, dass die Konzertbesucher auch mal ihre Sitznachbarn wahrnehmen konnten. Dazu gehörte Händeschütteln mit Friedenswunsch, was man vielleicht schon mal in einem Gottesdienst gemacht hat. Eine ungewöhnliche Aktion war, dass sich die Besucher in zwei Reihen gegenüber stellten, wobei die sich gegenüber stehenden Personen sich über dem Kopf an den Händen fassten und eine Brücke bildeten. Am Ende der Reihe wurde diese jeweils wieder aufgelöst, die beiden Personen gingen unter den Armen der anderen Leute durch und stellten sich am Anfang der Reihe wieder auf. Weiterhin wurde ein Friedenslicht durch die Bänke gereicht und zusammen im Stehen gesungen.Das Konzert war nicht so gut besucht wie die anderen Veranstaltungen, bei denen viele Sänger und Musiker aus Stadtallendorf oder der näheren Umgebung mitwirkten. Wenig Besucher waren es trotzdem nicht, da die Kirche mindestens zur Hälfte gefüllt war. Wer das Konzert besucht hat, hat es nicht bereut.