Es handelte sich aber nicht um die einzigen Bläser, die an diesem Abend am Weihnachtsmarkt anzutreffen waren. Im Seltersweg standen noch vier junge Bläser, die aber nicht so sicher wie der Posaunenchor und eine weniger kirchlich geprägte Liedauswahl spielten.Links:Weihnachtsmarkt 2013: http://www.myheimat.de/giessen/kultur/kultur-vom-w... Weihnachtsmarkt 2012: http://www.myheimat.de/giessen/freizeit/weihnachts...