Schmetterlingspark in Burg auf Fehmarn

In der tropischen Freiflughalle kann man rund 1000 Schmetterlinge 30 verschiedener Arten bewundern.Wöchentlich werden für rund $1000 Dollar Schmetterlingspuppen aus aller Welt geliefert, die im Park schlüpfen.Leider beträgt die Lebensdauer dieser filigranen Geschöpfe je nach Art gerade einmal 5 Tage bis zu 3 Wochen.Während man auf liebevoll gestalteten Wegen mit tropischem Flair durchs Schmetterlingshaus flaniert, umschwirren einen schillernde und wunderschöne Schmetterlinge in allen Farben. Es ist gar nicht so einfach diese quirligen Geschöpfe zu fotografieren, da sie immer in Bewegung sind.Am Boden wuseln kleine Zwergwachteln herum und auch Leguane kann man betrachten. Diamanttäubchen sorgen mit ihrem melodiösem Gurren für harmonische Hintergrundmusik.Im Zentrum der Halle gibt es einen großen Teich mit Koi-Karpfen und Sumpfschilkröten, an dem man auf einer Bank verweilen und die Atmosphäre des Schmetterlingshauses auf sich wirken lassen kann.Burg ist um eine schöne Attraktion reicher, die schöne Anlage ist für jeden zu empfehlen, der Schmetterlinge gerne mal aus der Nähe betrachten möchte.