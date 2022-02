Mitmachaktion: Sprüche und Weisheiten

zugegeben es ist viel an "Text"....aber wer Langeweile und Interesse daran hat, ist herzlich dazu eingeladen.Ihr könnt 10 Punkte vergeben, also 1x10, 2x5 ....wie es Euch gefällt........oder 10x1en Pkt....insgesamt 10 Punkte für einen Spruch/Weisheit!Die 10-häufigsten werden dann zusammengefaßt in meiheimat veröffentlich....es gibt keinen Sieger und ist damit völlig anonym!!!!!1) Es nicht das Kind, das eine Züchtigkeit nötig hat.In neun von zehn Fällen sind es die Eltern.(P.Flanagan)2)Völker sind wie Lawinen, schon ein Schrei kann sie in Bewegung setzen.(Zarko Petan)3) Die Vernunft täuscht uns öfter als die Natur!(Vauvenargues)4) Ausnahmen sind nicht immer Bestätigung der alten Regel. Sie können auch Vorboten einer neuen sein.(Marie von Ebner-Eschenbach)5) Was die Erde befällt, befällt auch die Kinder der Erde.(Indianerhäupling Seattle)6) Für das Können gibst es nur einen Beweis: das Tun(Marie von Ebner-Eschenbach)7) Die Gartenkunst ahmt nicht nur die Natur nach, indem sie den Wohnplatz des Menschen verschönert; sie erhöht auch sein Gefühl von der Güte der Gottheit.(Christian Cay Lorenz Hirschfeld)8) Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können.(Mark Twain)9) Leute, die für alles Verständnis haben, bieten keinen Halt.(Wolgang Joop)10) In der Krise beweist sich der Charakter.(Helmut Schmidt)11) Schwache Menschen können nicht aufrichtig sein.(Rochefoucauld)12) Die Gewalt lebt davon, daß sie von anständigen Leuten nicht für möglich gehalten wird.(Jean-paul Sartre)13) Welch triste Epoche, in der es leichter ist, ein Atom zu zertrümmern als ein Vorurteil.(Albert Einstein)14) Glaube denen, die die Wahrheit suchen, und zweifle an denen, die sie gefunden haben.(Andre' Gide)15) Hunde schauen zu uns auf, Katzen auf uns herab. Schweine begegnen uns auf Augenhöhe.“(Winston Churchill)16) Unsichtbar wird die Dummheit, wenn sie genügend große Ausmaße angenommen hat.(Bertolt Brecht)17) Eleganz ist gemeisterte Verschwendung(Walther Rathenau)18) Man beleidigt öfter mit Wahrheiten als mit Lügen.(Charles Tschopp)19) Die Schule des Lebens kann man nicht schwänzen,(deutsches Sprichwort)20) Das Genie entdeckt die Frage, das Talent beantwortet sie.(Karl H. Waggerl)21) Wem das Wasser bis zum Halse steht, der darf den Kopf nicht hängen lassen.(Jörg Schönbohm)22) Der untrüglichste Gradmesser für die Herzebildung eines Volkes und eines Menschen ist, wie sie die Tiere betrachten und behandeln.(Berthold Auerbach)23) Es genügt nicht, daß ein Weiser die Natur und die Wahrheit erforscht; er muß auch den Mut haben, sie zu sagen.Julien Offray de La Mettrie(1709 - 1751), französischer Philosoph24) Die Wahrheit sprechen, sind Söhne Gottes; denn Gott ist die Wahrheit.Thomas von Aquin(1224 - 1274), eigentlich Thomas Aquinas, italienischer Philosoph und Dominikanerpater25) Grade die Wahrheiten, an welchen uns am meisten gelegen, werden stets nur halb ausgesprochen; allein der Aufmerksame fasse sie im vollen Verstande auf.Baltasar Gracián y Morales(1601 - 1658), spanischer Jesuit, Moralphilosoph und Schriftsteller26) Ich bin alt genug die Wahrheit zu sagen.Es ist eines der Privilegien des Alters.Georges Clemenceau(1841 - 1929), Georges Benjamin Clemenceau, Beiname ab 1885: »Der Tiger«, franz. sozialistischer Politiker, Ministerpräsident von 1906-1909 und 1917-1920, verwirklichte alsMinisterpräsident die Trennung von Kirche und Staat; Vertreter einer Politik der Revanche gegen Deutschland, war einer der Väter des Versailler Vertrags27) Man wird als Kind zur Wahrheit geprügelt und als Erwachsener für die Wahrheit bestraft.Klaus Ender(1939 - 2021), deutsch-österreichischer Fachbuchautor, Poet, bildender Künstler der Fotografie28) Wir suchen die Wahrheit, finden wollen wir sie aber nur dort, wo es uns beliebt.Marie von Ebner-Eschenbach29) Die Menschen glauben viel leichter eine Lüge, die sie schon hundertmal gehört haben, als eine Wahrheit, die ihnen völlig neu ist.Alfred Polgar (1873 - 1955) war ein österreichischer Journalist und Übersetzer.30) Um zu erfahren, wer über euch herrscht, braucht ihr nur herauszufinden,wen ihr nicht kritisieren dürft.Voltaire31) Politik ist das Spiegelbild der Wirtschaft und Industrie mit ihren Wahlsprüchen: Nehmen ist seeliger als geben, Kaufe billig und verkaufe teuer, - Eine schmutzige Hand wäscht die andere.Emma Goldman32) Es gibt auch tausende Mütter und Väter, die bis zur Trennung eine liebevolle Kind- Eltern- Beziehung pflegten, keinerlei kindeswohlgefährdende Verhaltensweisen an den Tag legten und trotzdem keine Beziehung zu ihrem Kind mehr haben, obwohl der Umgang mit beiden Eltern als prinzipielles Recht des Kindes im Gesetz verankert ist.Psychologin Julia Zütphen in"Kampf ums Kind: Wenn Gutachten Familien zerstören", ZDF, 26. Oktober 201133) Es kennzeichnet den totalen Staat, dass er die Menschen auch in den Familien reglementiert und das Familienprinzip zurückdrängt.Aus: "Wichtige Hinweise zum Familienrecht" in Wikimannia: Sorgerecht34) In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht.Kurt Tucholsky35) Der Staatshaushalt muss ausgeglichen sein. Die öffentlichen Schulden müssen verringert, die Arroganz der Behörden muss gemäßigt und kontrolliert werden.Die Zahlungen an ausländische Regierungen müssen reduziert werden, wenn der Staat nicht bankrott gehen soll. Die Leute sollen wieder lernen zu arbeiten, statt auf öffentliche Rechnung zu leben.Marcus Tullius Cicero (106 - 43 v. Chr.) war ein römischer Politiker, Schriftsteller und Rechtsanwalt.36) Glaube denen, die die Wahrheit suchen, und zweifle an denen, die sie gefunden haben.André Paul Guillaume Gide (1869 - 1951) war ein französischer Schriftsteller.37) Kinder erleben nichts so scharf und bitter wie Ungerechtigkeit. (Aus: Große Erwartungen, 1861)Charles John Huffam Dickens (1812 - 1870) war ein englischer Schriftsteller und Gesellschaftskritiker.38) Das Schlimme an manchen Rednern ist, dass sie oft nicht sagen wo von sie sprechen.Heinz Erhardt39) Erziehung ist Vorbild und Liebe, weiter nichts.(Heinrich Pestalozzi)40) Ein früherer Kanzler beschimpfte diverse Literaten noch als Pinscher. Diese Notwendigkeit entfiel schon lange, denn an den heutigen politischen Pflanzen mag selbst eine Promenadenmischung nicht mehr ihr Bein heben.© Martin Gerhard Reisenberg(*1949), Diplom-Bibliothekar und Autor41) Politiker – Hampelmännchen, an deren Schnüren skrupellose, beutegierige Lobbyisten ziehen.Bild von Prof. Querulix(*1946), deutscher Aphoristiker und Satiriker42) Sehr viele Politiker sind Menschen mit ausgeprägtem Sinn für Gewissenlosigkeit.© Jürgen Winkler(*1960), deutscher Lyriker und Aphoristiker43) Gemeinwohl nennen wir den kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den sich skrupellose, beutegierige Lobbys und feige, um ihre Posten und Pfründen besorgte Politiker einigen*1946), deutscher Aphoristiker und Satiriker44) Definition einer Politikerrede:Bei einem Resonanzkörper schwingt der Hohlkörper in der gewünschten Frequenz, also Tonlage, des betreffenden Körpers mit, und gibt diese Schwingung verstärkt an die Umgebung ab.(1934 - 2018), deutsch-kanadischer Kaufmann, Aphoristiker und Publizist, M.H.R. (Member of the Human Race), Toronto45) Man kann nicht dem Arbeitnehmer helfen, indem man den Arbeitgeber beseitigt.(Abraham Lincoln)46) Ich denke niemals an die Zukunft. Sie kommt früh genug.(Albert Einstein)47) Manche haben viel Arbeit und langen hin, und manche haben viel Stress und reden davon.(Hermann Lahm)48) Ein Mensch ohne Aufrichtigkeit ist ein Gefährt ohne Achsen, unbeweglich und unverwendbar.(Konfuzius)49) Es ist Unsinn, von neuen Eroberungen zu sprechen, wenn man nicht einmal Kräfte genug hat, sich im Besitze der schon gemachten zu erhalten.(Gotthold Ephraim Lessing)50) Wahrlich, keiner ist weise, der nicht die Dunkelheit kennt,(Hermann Hesse)51) Egoistisches Leben erntet, was es vermeiden will: Einsamkeit und Leere.(Helmut Gollwitzer)52) Wer fragt, ist ein Narr für fünf Minuten; wer nicht fragt, bleibt es ein für allemal.(Chinesisches Sprichwort)53) Stärke besteht und beweist sich zuweilen auch im Nachgeben.(Julius Langbehn)54) Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die Du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.(Immanuel Kant)55) Wer einen Fehler begangen hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen zweiten.(Konfuzius)56) Vergnügt sein ohne Geld, das ist der Stein der Weisen.(Magnus Gottlieb Lichtwer)57) Den Wert von Diamanten und Menschen kann man erst ermitteln, wenn man beide aus der Fassung bringt.(Marie von Ebner-Eschenbach)58) Man muss viel gelernt haben, um nach dem, was man nicht weiß, fragen zu können.(Jean-jacques Rousseau)59) Alles was man sofort erledigt, vergisst man nicht.(Thomas Kaindl, AZ-Leser)60) Nichts kann mehr zu einer Seelenruhe beitragen, als wenn man gar keine Meinung/Ahnung hat.(Georg Christoph Lichtenberg)61) Große Mensche erkennt man an drei Dingen:Großzügigkeit im Entwurf, Menschlichkeit in der Ausführung und Mäßigkeit beim Erfolg.(Otto von Bismark)62) Friede macht Reichtum, Reichtum macht Übermut, Übermut bringt Krieg, Krieg bringt Armut, Armut macht Demut,Demut macht wieder Frieden.(Geiler von Kaysersberg)63) Wieviel Freuden werden zertreten, weil die Menschen meist nur in die Höhe gucken und was zu ihren Füßen liegt, nicht achten.(Goethes Mutter an ihren Sohn)64) Sobald Gesetz ersonnen, wird Betrug gesponnen.(italienisches Sprichwort)65) Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom.(Albert Einstein)66) Wie ohnmächtig auch die guten und gerechten Menschen sein mögen,sie allein machen das Leben lebenswert.(Albert Schweizer)67) Die Kunst der Weisheit besteht darin, zu wissen, was man übersehen muß.(William James)68) Es ist nicht der Verstand, auf den es ankommt, sondern auf das, was ihn leitet:Herz und Charakter.(Fjodor Dostojewski)69) Mancher übt das Jonglieren und lernt dabei doch nur das Bücken.(Harry Mulisch)70) Es irrt der Mensch so lang er strebt.(Johann von Goethe)71) Die kleinsten Sünder tun die größte Buße.(Marie von Ebner-Eschenbach)72) Der Gelassene nimmt das Leben ernst, nicht schwer"(Robert Pölzer, Chefredakteur "Bunte")....als Beitrag von Siegfried Walter73) Wo du wegwillst, wenn du älter wirst und zurück willst, wenn du alt bist, da ist Heimat.(deutsches Sprichwort)74) Du musst, eines Menschen Wert zu erfassen, ihn erst über andere urteilen lassen.(Heinrich Leuthold)75) In der Krise beweist sich der Charakter.(Helmut Schmid)76) Wälder gehen den Völkern voraus, Wüsten folgen ihnen.(Francois Rene' Chateaubriand)77) Auch mit edlen Ideen kann man die Welt verwüsten.(jüdisches Sprichwort)78) Was moralisch falsch ist, kann nicht politisch richtig sein.(William Gladstone)79) Der Mensch Wille ist ihr Himmelreich und wird oft ihre Hölle.(isländisches Sprichwort)80) Es kann das Volk sein eigener Tyrann sein, und ist es oft gewesen.(Ludwig Börne)81) Mit den Waffen der Technik kann man Gegner vernichten--überwinden kann man sie nurmit den Waffen des Geistes.(Erich Limpach)82) Die vor denen kriechen, die über ihnen stehen, treten meistens diejenigen mit Füßen, die unter ihnen stehen.(Deutsches Sprichwort)83) Es ist mir, als kennte man nicht das ganze Leben, wenn man nicht den Tod gewissermaßen in den Kreis einschließt.(Wilhelm von Humboldt)84) Unsere Zeit ist so aufregend, dass man die Menschen eigentlich nur mehr durch Langeweile schockieren kann.(Samuel Beckett)85) Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.(Sokrates)86) Sittlich kann nur der Mensch sein,und deshalb liegt alle menschliche Größe nur in der Sittlichkeit.(Paul Ernst)87) Das Wasser nimmt die Form des eckigen oder runden Gefäßes an,der Mensch den Charakter guter oder schlechter Freunde.(japanisches Sprichwort)88) Es kleidet nicht jeden Menschen das Alter und nicht jede Landschaft Schnee.(Theodor Fontane)89) Freude ist die einfachste Form der Dankbarkeit.(Karl Barth)90) Humor und Geduld sind zwei Kamele, mit denen du durch jede Wüste kommst.(arabisches Sprichwort)91) Das größte Übel ist die Ahnungslosigkeit der Satten.(P.Lebret)92) Mütter beschreiten manchmal Wege, die Engel fürchten zu gehen.(Unbekannt)93) Zivilisation ist die unablässige Vermehrung unnötiger Notwendigkeiten.(Mark Twain)94) Die Möglichkeit der Unmoral unterscheidet den Mensch vom Tier.(Heywood Brown)95) Ein kluger Mensch weiß alles, ein oberflächlicher Mensch kennt jeden.(Sprichwort)96) Jedes Schreckbild verschwindet, wenn man es fest ins Auge fasst.(Johann Gottlieb Fichte)97) Bei genauem Hinsehen zeigt sich, daß Arbeit weniger geisstörend ist als Amüsement.(Charles Baudelaire)98) Für jeden kommt der Zeitpunkt, an dem er von seinem Gewissen und dem verlorenem Glauben an Gott eingeholt wird.(frei nach Federico Fellini)