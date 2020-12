MItmach-Aktion: Mein überraschendstes Weihnachtsgeschenk

Es muss wohl Weihnachten vor fast 20 Jahren gewesen sein, als unter unserem Weihnachtsbaum ein recht großes Paket stand. Die Überraschung war groß, als ich meinen Namen darauf lesen konnte!Um die Vorfreude zu steigern, packte ich das Paket als letztes aus. Es war ziemlich gut verpackt, außerdem musste es ganz genau nach Reihenfolge ausgepackt werden, was natürlich die Spannung ins Unermessliche steigerte. Als ich der letzten Anweisung Folge geleistet hatte, und die letzte Kartonklappe öffnete, bellte es plötzlich! Ein Hund in einem verschlossenen Paket, eher unwahrscheinlich, oder???Und schon kam er zum Vorschein, mein „Cäsar“!Deshalb waren also mein Mann und mein Sohn tags zuvor verschwunden gewesen und hatten den Deko-Hund, der mir schon immer gefallen hatte, gekauft. Da mein Sohn eine Eisenbahnanlage hatte und sich mit Stimmmodulen gut auskannte, hatte er eben ein solches mit Hundegebell so im Karton eingebaut, dass es beim Öffnen der letzten Klappe aktiviert wurde.Tja, und seither sitzt unser Cäsar im Wohnzimmer und passt auf! Nur das Bellen hat er verlernt! ;-)Übrigens, inzwischen sind wir nochmals „auf den Hund gekommen“, dieses Jahr feiert unsere Smilla ihr erstes Weihnachtsfest als Familienhund!