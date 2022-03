Letzter Teil 4....Mitmachaktion: Sprüche und Weisheiten

Bitte nur über PN!Laufzeit 1e WocheIhr könnt 10 Punkte vergeben, also 1x10, 2x5 ....wie es Euch gefällt........oder 10x1en Pkt....insgesamt 10 Punkte für einen Spruch/Weisheit!Die 10-häufigsten werden dann zusammengefaßt in myheimat veröffentlicht....es gibt keinen Sieger und ist damit völlig anonym!!!!!76) Wälder gehen den Völkern voraus, Wüsten folgen ihnen.(Francois Rene' Chateaubriand)77) Auch mit edlen Ideen kann man die Welt verwüsten.(jüdisches Sprichwort)78) Was moralisch falsch ist, kann nicht politisch richtig sein.(William Gladstone)79) Der Mensch Wille ist ihr Himmelreich und wird oft ihre Hölle.(isländisches Sprichwort)80) Es kann das Volk sein eigener Tyrann sein, und ist es oft gewesen.(Ludwig Börne)81) Mit den Waffen der Technik kann man Gegner vernichten--überwinden kann man sie nurmit den Waffen des Geistes.(Erich Limpach)82) Die vor denen kriechen, die über ihnen stehen, treten meistens diejenigen mit Füßen, die unter ihnen stehen.(Deutsches Sprichwort)83) Es ist mir, als kennte man nicht das ganze Leben, wenn man nicht den Tod gewissermaßen in den Kreis einschließt.(Wilhelm von Humboldt)84) Unsere Zeit ist so aufregend, dass man die Menschen eigentlich nur mehr durch Langeweile schockieren kann.(Samuel Beckett)85) Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden.(Sokrates)86) Sittlich kann nur der Mensch sein,und deshalb liegt alle menschliche Größe nur in der Sittlichkeit.(Paul Ernst)87) Das Wasser nimmt die Form des eckigen oder runden Gefäßes an,der Mensch den Charakter guter oder schlechter Freunde.(japanisches Sprichwort)88) Es kleidet nicht jeden Menschen das Alter und nicht jede Landschaft Schnee.(Theodor Fontane)89) Freude ist die einfachste Form der Dankbarkeit.(Karl Barth)90) Humor und Geduld sind zwei Kamele, mit denen du durch jede Wüste kommst.(arabisches Sprichwort)91) Das größte Übel ist die Ahnungslosigkeit der Satten.(P.Lebret)92) Mütter beschreiten manchmal Wege, die Engel fürchten zu gehen.(Unbekannt)93) Zivilisation ist die unablässige Vermehrung unnötiger Notwendigkeiten.(Mark Twain)94) Die Möglichkeit der Unmoral unterscheidet den Mensch vom Tier.(Heywood Brown)95) Ein kluger Mensch weiß alles, ein oberflächlicher Mensch kennt jeden.(Sprichwort)96) Jedes Schreckbild verschwindet, wenn man es fest ins Auge fasst.(Johann Gottlieb Fichte)97) Bei genauem Hinsehen zeigt sich, daß Arbeit weniger geiststörend ist als Amüsement.(Charles Baudelaire)98) Für jeden kommt der Zeitpunkt, an dem er von seinem Gewissen und dem verlorenem Glauben an Gott eingeholt wird.(frei nach Federico Fellini)