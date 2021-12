Es war mein großer Wunsch, Fehmarn in der Adventszeit zu erleben!Und so machten wir, Günter und ich, uns 2005 mit Bahn und Bus auf die Reise nach Fehmarn! Damals gab es noch keine Direktverbindung nach Burg, so dass wir in Hamburg auf einen "Bummelzug" nach Puttgarden und von dort mit dem Bus nach Burg fahren mussten!Aber die lange Fahrtzeit hat sich gelohnt.Wir konnten unsere Lieblingsinsel im adventlichen Flair erleben, ein unvergeßliches Erlebnis!