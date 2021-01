Kartoffel-Zwiebel-Brot …..für jene die gern einmal mehr als nur eine Scheibe Brot essen möchten.....natürlich mit Butter!

...soo zart wie ein Toast-Brot...jedoch eben anders



Zubereitung

Rührschüssel:

Backform



3 mittelgroße Zwiebel (violette) hacken=>auf 2-lagigem Küchenpapier legen..6 kl. geschälte Kartoffel hacken (nicht zu klein), mit Küchenpapier fest abdrücken.2 ½ TL. Salz1 ½ TL Zucker10g Backhilsmittel10g Malzpulver16g Trockenhefe1 ½ TL bay. BrotgewürzGemüse hinzufügen, + 50g Weizenmehl+50g Vollkornmehl=> ~ 15 Min. Ruhen lassen.+ 150 ml 50°C warmes Wasser=> 15 Min. Ruhen lassen, bedeckt mit Tuch!ca. 250ml warmes Wasser + 1 TL Suppengewürz hinzufügen.Sehr gut „Teigen“ und mit warmen Wasser ergänzen bis ein zwar leicht klebriger Teig entsteht, der aber weder am Teigarm noch an der Rührschüssel kleben bleibt.Den kompleten Teig mit der Hand anheben und die somit zugängliche Rührschüssel, samt sichtbaren, unteren Teig mit Mehl leicht beträufeln. Mit einem Baumwolltuch zugedeckt für ca. 40 Min. in einem auf 40°C vorgeheitzten Ofen geben. Danach die Teig- Oberfläche leicht mit Mehl bestreuen.unbedingt verwenden (Brot läuft aus!)In 2 gut gefettete, bemehlte Backformen füllen und bei Ofentemperatur (30-40°C) weiter für ca. 35 Min. gären lassen.Danach mit Rama-Soft die Oberfläche leicht bestreichen; ergibt eine nicht zu harte, helle Kruste!Ofentemperatur-Backzeit (vorgeheitzt)210°C für ~15Min.160°C für 20-35 Min. (unbedingt Holzstäbchen-Probe)Brote stürzen; auf einem großmaschigen Gitter abkühlen lassen!Guten Appetit!!