Ich bin´s mal wieder, die Smilla aus Schwabmünchen

Letztes Jahr um diese Zeit war ich ganz schön aufgeregt , eine Woche zuvor war ich mit einem Tiertransport zusammen mit vielen anderen Hunden aus meiner bisherigen Heimat Bulgarien nach Kirchberg zu netten Damen gekommen. Dort gab es genug zu fressen, schöne Spaziergänge und vor allem Streicheleinheiten. Daran hätte ich mich gewöhnen können, aber schon wurde ich wieder in ein anderes Auto verfrachtet und nach einer langen Fahrt, war ich erneut in einer fremden Umgebung.Doch heute weiß ich, dass das ein großes Glück war.Ich habe eine neue Familie gefunden, die mich sehr liebt und für all meine Bedürfnisse sorgt.Mein Herrchen sorgt für die regelmäßigen Streicheleinheiten.Und mit meinem Frauchen darf ich dreimal täglich Gassi gehen.Eine meiner Lieblingsbeschäftigung auf diesen Gassirunden ist nach Mäusen buddeln, Katzen und Hasen beobachten und eventuell auch jagen. Kürzlich bin ich sogar ausgebüxt, als ich einem Hasen hinterher rennen musste. Aber inzwischen habe ich meine Umgebung ja genauestens erkundet und so bin ich nach Hause gelaufen, als er schneller war als ich, - sehr zur Erleichterung meiner Familie.Bei meinen Spaziergängen treffe ich auch viele Artgenossen!Die, die mir nicht so sympathisch sind, werden angebellt, mit den anderen lege ich schon mal eine Schnüffelrunde ein!Fast täglich schaue ich im Tierparadies vorbei, da bekomme ich immer Leckerlies.Zuhause gehört es zu meinen Aufgaben, auf unsere kleinsten Rudelmitglieder aufzupassen, das sind Flöckchen und Azzuro, zwei Wellensittiche.Anfangs waren es sogar drei, aber der kleine Peppino ist schon Ende Oktober letzten Jahres ins Regenbogenland geflogen.An warmen Tagen bin ich gern im Garten, ich liebe es, vor mich hin zu dösen oder mich im weichen Gras zu reckeln. Gerne verstecke ich mich auch oder spiele Fangus mit meinem Frauchen und Herrchen. Und natürlich bewache ich den Garten, so wie sich´s gehört!!!Ein Hundetraining habe ich auch absolviert und meistens hat das Training auch Erfolge gezeitigt, aber manchmal kommt halt mein Dickkopf zum Vorschein und es hapert mit dem Gehorsam!Aber ich weiß, dass meine Familie mich trotzdem über alles liebt, deshalb fühle ich mich in meinem neuen Zuhause auch rundum geborgen.Und Geschenke habe ich heute zu meinem Geburtstag auch bekommen, wie ihr auf dem Foto sehen könnt!!!!!Soviel für heute.Es grüßt Euch ganz herzlich Eure Smilla.