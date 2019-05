Hallo, ich bin´s mal wieder, Euer Peppino.

Ich bin ja schon gespannt auf meine Geschenke, ich hoffe, dass ich auch wirklich welche bekomme. Aber ich denke schon, schließlich bin ich doch ein ganz Lieber! ;-)Sobald wir am Morgen aufgedeckt werden, singe ich meinen Mitbewohnern Azzuro und Flöckchen und den Felos ein Morgenlied vor, nach dem Futtern verteile ich Kropfpralinchen! Na ja Flöckchen ziert sich immer noch, aber Azzuro ist nicht abgeneigt.(Flöckchen erlaubt es mittlerweile wenigstens, dass ich neben ihr sitzen darf.)Wenn wir dann alle satt und zufrieden sind, fordere ich die Beiden meistens zum Morgensport auf, ein paar Flugrunden müssen schon sein …Danach lassen wir uns überraschen, was der Tag so bringt!Unter uns gesagt, meistens bin ich derjenige, der für ein bisschen Action sorgt.Wenn ich bedenke, wie schüchtern ich war, als ich eingezogen bin, …Meine Käfig-Mitbewohner ließen mich nicht auf der Schaukel sitzen, obwohl wir vier davon haben, nein ich musste mit der Ecke am Käfigboden vorlieb nehmen, und an den Futternapf durfte ich auch nicht, meine Federlose musste mich auf der Hand füttern.Manchmal fühlte ich mich schon ziemlich einsam…Aber das ist nun „Schnee von gestern“ und ich bin voll in unseren kleinen Schwarm integriert!Also auf zu neuen Taten!