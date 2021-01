Hallo, ich bin´s mal wieder, der Azzuro aus Schwabmünchen

Am 28. Januar 2017 zogen wir vom Keller unseres Züchters (es war ja Winter), in dem wir geboren wurden, in einen hellen Käfig an einem Fenster ein.Natürlich war alles erst einmal recht ungewohnt für uns. Mit großen Augen betrachteten wir unsere Umgebung und die zwei anderen Wellis, die uns ihrerseits vom Schrank aus kritisch beäugten.Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit, - Wölkchen und Goldie akzeptierten uns bald -, wagten wir uns aus dem Käfig, um ohne Gitterstäbe alles genauestens im Blick zu haben.Auch unsere ersten Flugversuche waren zufriedenstellend. Um fitt zu bleiben, gewöhnten wir uns schon recht bald an unseren Frühsport, während es die zwei anderen eher gemütlich angehen ließen und sich erst nach unserer Sportstunde zu uns gesellten.So hatten wir eine schöne Zeit zusammen, … bis Goldie in den Vogelhimmel flog.Dafür zog dann so ein matschgrüner Wellensittich bei uns ein, den wir anfangs gar nicht akzeptierten, vor allem Flöckchen machte ihn wohl für das Verschwinden von Goldie verantwortlich.Mir tat Peppino, wie er genannt wurde, allerdings bald leid, - schließlich bin ich der soziale Welli bei uns -, und deshalb kümmerte ich mich um ihn und sorgte dafür, dass er in unseren Schwarm integriert wurde.Und so ging unser Welli-Alltag seinen Gang, bis auch Wölkchen in den Vogelhimmel flog ……Flöckchen hatte fortan zwei Verehrer, mich und Peppino, was sie sehr genoss.Allerdings musste auch Peppino viel zu früh mit nur 3 ½ Jahren, im November 2020, seinen letzten Flug antreten.Und so müssen wir heute unseren 4. Einzugstag nur in trauter Zweisamkeit feiern.Allerdings gibt es da neuerdings so eine nette Fellnase, die auf uns aufpasst. Und uns ab und zu, unter Aufsicht, Gesellschaft leistet!!Wir würden mit Smilla zu unserem Einzugstag gerne eine Hirse teilen, aber ich befürchte, dass ihr das nicht schmecken würde.Euer Azzuro