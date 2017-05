heute möchte ich mich mal vorstellen!Mein Name ist Peppino und seit ein paar Tagen bin ich bei Wölkchen, Flöckchen und Azzuro eingezogen.Als ich plötzlch da in ihrem Käfig saß, betrachteten mich die Drei wie ein „grünes Männchen“ vom Mars. Nun ja grün bin ich und ein Männchen auch. Aber ein bisschen mehr Willkommensfreude hätte ich schon erwartet. Nachdem mich die Drei fast eine Stunde angeglotzt hatten und keine Anstalten machten, mich zu begrüßen, bin ich halt auf sie zugegangen/geflogen. Aber ich wurde gleich in Schranken verwiesen, damit klar ist, wer im Käfig das Sagen bzw das Piepsen hat!Doch ich lasse mich nicht unterkriegen!!! Ich futtere feste, damit ich bald groß und stark bin. Mittlerweile bin ich auch schon in der Lage, überall mitzumischen. So langsam, glaube ich, gewöhnen sich die Drei an mich. Wölkchen setzt sich manchmal neben mich, wohl um mich im Auge zu behalten. Azzuro, der zwar schwer in Wölkchen verliebt ist, balzt mich auch ab und zu an. Nur Flöckchen beachtet mich eher gar nicht, sie trauert wohl immer noch um ihren Freund Goldie, dem es im Regenbogenland jetzt sicherlich gut geht.Mir gefällt es auf jeden Fall in meinem neuen Heim sehr gut und ich freue mich jeden Tag auf´s Neue auf die Abenteuer , die auf mich warten.